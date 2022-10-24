聽新聞
test
0:00 / 0:00
走路撞到人開嗆！差點被擄上車 新北男遭圍毆扔路旁
新北市三重區自強路三段昨晚發生街頭鬥毆，44歲彭姓男子差點被一幫年輕人強押上車擄走，但是他抵死不從奮力反抗，最後被4、5人圍毆一頓扔在路旁，目前警方已傳喚其中3人到案，依傷害罪嫌偵辦。
此案發生在昨晚9時許，不少路人目擊三重區自強路三段達美樂披薩店門前，臨停1輛白色保時捷休旅車，一群年輕人對1名中年男子拳打腳踹，硬把它塞進車內，但中年男子抵死不從又鑽出車外，最後4、5個年輕人把他痛毆一頓，扔在街邊，開車揚長而去。
警方獲報趕抵時，只剩44歲彭男1人在場，他聲稱剛剛與朋友吃消夜喝酒，散場後獨自離去，在騎樓行走時撞到1名年輕人，進而互嗆引發肢體衝突，沒多久便衝出一群人圍毆他、企圖把他強押上車未果，最後對方駕車逃離。
員警調閱監視器鎖定車號，陸續通知涉案人，包括27歲劉姓、34歲李姓、28歲陳姓男子已到派出所說明，彭姓男子堅持提出告訴，警詢後將依傷害罪嫌函送法辦，並持續通知其餘人到案說明。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言