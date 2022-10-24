鹿港便當工廠火災 2人救火被油鍋熱油灼傷

彰化縣鹿港鎮一家便當工廠上午傳出火災，因是油鍋起火，員工自行使用滅火器滅火，反而造成2人被熱油噴到灼傷，消防局指出，發生火警除了先報案，有消防器材也要在生命安全無虞的情況下，再嘗試自行滅火，傷者幸好沒有生命危險。

這起火災發生在今天上午近8點，位於鹿港鎮海浴路一家專作團膳的便當工廠因廚房大型油鍋起火，現場有冒出火煙，消防局接獲通報出動1個大隊、4消防分隊、消防車11輛、救護車3輛，派出消防人員22人前往搶救；這家便當工廠專作團膳，主要供應學校與工廠的便當在當地頗有知名度，意外發生地方議論紛紛。

消防局說，消防人員抵達立即以泡沫水線迅速控制火勢，7分鐘內就完全撲滅，2名傷者送往彰濱秀傳醫院救治，都為1度灼傷。