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別再像打保齡球 彰化警方防制東外環與灣福路口追撞

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣東外環花壇鄉東外環與灣福路口正值下坡路段，本月13日上午發生水泥泵浦車疑因煞失靈，撞死停等紅綠燈的機車騎士，往前推到2020年12月15日傍晚，也因一輛拖吊車煞車失靈，連撞10多輛汽車，造成1人受傷。此一路口的危險性引起重視，警方除已設置自動照相設備外，並建議公路總局彰化工務段在慢車道前設置機車停等區，減少機車挨撞風險。

彰化東外環道路（台74甲線）翻越八卦山，聯接花壇中山路（台1線）與彰化市彰南路（台14線），由於坡度甚大，為避免車速過快不及，警方在沿線設有3支固定桿測速器，還有三腳架機動測速，每年告發案件上萬件，卻仍常發生車禍，其中不乏煞車失靈引起。

其中，東外環往西與灣福路口更常發生追撞事故，甚至因煞車失雲釀成的重大車禍，其中一件是2020年12月15日傍晚，一輛拖吊車煞車不及，造成10多輛車連環撞，幸好只一人輕微傷，未送醫，但已造成長約1公里大塞車，另一件是本月13日上午，水泥泵浦車疑因煞車失靈，撞上等停紅燈的休旅車與機車，造成機車騎士當場死亡，休旅車駕駛受輕傷，引發各界對於此一路口安全的關切。

縣警局交通隊表示，此一路口已列入科技執法重點，警方已設置一具可以取締超速及闖紅燈的測速桿，目前仍在測試中，最近即可開張，可以遏止超速及闖紅燈等違規行為。

此外，警方也會同公路總局實地勘察，發現此一路口未設置機車停等區，機車往往停在快車道上，如果後方來車車速過快來不及 煞車或煞車失尋，將如同打保齡球一般，十分危險。因此建議公路總局研議在慢車道上設停等區，引導機車停等，減少被撞的風險。

一輛拖吊車2020年12月15日傍晚，行經彰化縣花壇鄉東外環道與灣福路口時，因煞車失靈，連撞10多輛汽車，造成1人受傷。本報資料照片／民眾提供
一輛拖吊車2020年12月15日傍晚，行經彰化縣花壇鄉東外環道與灣福路口時，因煞車失靈，連撞10多輛汽車，造成1人受傷。本報資料照片／民眾提供
一輛拖吊車2020年12月15日傍晚，行經彰化縣花壇鄉東外環道與灣福路口時，因煞車失靈，連撞10多輛汽車，造成1人受傷。本報資料照片／民眾提供
一輛拖吊車2020年12月15日傍晚，行經彰化縣花壇鄉東外環道與灣福路口時，因煞車失靈，連撞10多輛汽車，造成1人受傷。本報資料照片／民眾提供
一輛水泥泵浦車本月13日上午行經彰化縣花壇鄉東外環道與灣福路口時，疑似煞車失靈撞上等停紅燈的機車與休旅車，造成1死1傷。本報資料照片／眾提供
一輛水泥泵浦車本月13日上午行經彰化縣花壇鄉東外環道與灣福路口時，疑似煞車失靈撞上等停紅燈的機車與休旅車，造成1死1傷。本報資料照片／眾提供

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