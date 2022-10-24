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影／中彰快速路追撞車禍 男子酒駕撞車後翻車受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

24歲林姓男子今天凌晨涉嫌酒駕開上中彰快速道路，在台中潭子段碰撞一輛轎車，林男的轎車失控再撞護欄翻車，員警到場處理，測出林男酒精濃度超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市大雅警分局調查，今天凌晨1點24分，林男開車經中彰快速道路潭子段20.9公里處，開在內側車道，往西屯方向(由東向西)行駛，右前車頭與同向行駛中線車道，31歲曹女開的轎車碰撞，林男的轎車失控再碰撞外側護欄因而車輛翻覆，車頭、左右側車身及車頂受損，被撞的的車輛左後車身受損。

林男身體擦挫傷，未就醫，警方依規定到場處置，現場對雙方實施呼氣酒精濃度檢測，林男酒測值超標，被撞女駕駛驚魂未定，全案依公共危險罪嫌報請台中地檢署偵辦。

警方呼籲，切記「酒後不開車、開車不喝酒」，飲酒後可尋求酒後代駕、家人接送等，以確保平安返家，警方對於酒駕者絕不寬貸、必定嚴辦。

中彰快速道路台中潭子段今天凌晨發生酒駕車禍，撞車後翻車。圖／警方提供
中彰快速道路台中潭子段今天凌晨發生酒駕車禍，撞車後翻車。圖／警方提供
中彰快速道路台中潭子段今天凌晨發生酒駕車禍，撞車後翻車。圖／警方提供
中彰快速道路台中潭子段今天凌晨發生酒駕車禍，撞車後翻車。圖／警方提供

酒精 酒駕 超標

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