屏東老翁被撞 救護車送醫途中又車禍 最終搶救無效死亡

79歲林姓老翁昨天晚間7點多在屏東市清溪路過馬路被機車撞倒，當場無心跳呼吸，救護車載他到醫院途中，又在民生路與自由路口與汽車發生車禍，老翁雖由改另輛救護車載抵醫院，仍因傷勢過重急救無效死亡，肇事原因待釐清調查。

昨天晚間7點10分，55歲曾姓男子騎摩托車行經清溪路東往西方向行駛，剛好林姓老翁過馬路，雙方發生碰撞。林姓老翁倒地後，當場無呼吸心跳。

晚上7點34分，救護車送醫急救途中，在自由路與民生路口鳴警報器、開警示燈闖紅燈，但一輛綠燈直行的白色汽車仍未注意，兩車發生碰撞，救護車頭全毀。林姓老翁改由另輛救護車送醫，至晚間8點26分傷重不治。