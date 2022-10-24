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屏東老翁被撞 救護車送醫途中又車禍 最終搶救無效死亡

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

79歲林姓老翁昨天晚間7點多在屏東市清溪路過馬路被機車撞倒，當場無心跳呼吸，救護車載他到醫院途中，又在民生路與自由路口與汽車發生車禍，老翁雖由改另輛救護車載抵醫院，仍因傷勢過重急救無效死亡，肇事原因待釐清調查。

昨天晚間7點10分，55歲曾姓男子騎摩托車行經清溪路東往西方向行駛，剛好林姓老翁過馬路，雙方發生碰撞。林姓老翁倒地後，當場無呼吸心跳。

晚上7點34分，救護車送醫急救途中，在自由路與民生路口鳴警報器、開警示燈闖紅燈，但一輛綠燈直行的白色汽車仍未注意，兩車發生碰撞，救護車頭全毀。林姓老翁改由另輛救護車送醫，至晚間8點26分傷重不治。

警方調查，機車騎士、救護車與白色汽車駕駛，酒測值均為零，至於肇事責任仍待釐清。警方呼籲，民眾在路上聽聞救護車鳴笛時，務必注意救護車行向、禮讓救護車，避免釀成憾事。

屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA，未料送醫途中，救護車與汽車發生車禍，救護車車頭全毀。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA，未料送醫途中，救護車與汽車發生車禍，救護車車頭全毀。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA，未料送醫途中，救護車與白色汽車發生車禍，救護車車頭全毀。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA，未料送醫途中，救護車與白色汽車發生車禍，救護車車頭全毀。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA。記者劉星君／翻攝
屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA，未料送醫途中，救護車與汽車發生車禍，救護車車頭全毀。記者劉星君／翻攝
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屏東市清溪路昨晚間7點10分發生機車騎士52歲曾姓男子與行人79歲林姓老翁車禍事故，林姓老翁現場OHCA，未料送醫途中，救護車與汽車發生車禍，救護車車頭全毀。記者劉星君／翻攝

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