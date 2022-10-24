三峽氣爆案追凶！住戶是討債集團一員「家當成彈藥庫」把自己炸進醫院

新北市三峽區昨天發生民宅氣爆造成5人受傷，警方鑑識調查發現，傷勢最嚴重的氣爆戶26歲劉姓男子根本就是討債集團成員，把自家儲藏室當成彈藥庫存放大量煙霧彈、信號彈、長短槍等討債工具，意外引爆傷及無辜4名鄰居。

劉男位於三峽區大同路319巷的住家昨天下午3時許發生氣爆，把他的家當幾乎全部炸飛到社區中庭，強大震波更使相距8公尺的對面公寓正面玻璃幾乎全碎，4名鄰居被玻璃碎片割傷送醫，劉男自己更是全身近4成皮膚受到二度灼傷，急救後轉入加護病房插管治療觀察中，尚未脫險。

案發後警方和消防局鑑識人員詳細採證，並深入調查劉男背景，發現他有詐欺、毒品、妨害自由等前科，107年曾經在新北市土城區暴力討債持槍敲傷被害人被查獲，職業則是幫地下錢莊討債，卻自稱「債務整合」。他自己在臉書、IG透露合作對象包括竹聯幫、天道盟等幫派，9月11日結婚剛滿月不久，就把自己炸進醫院。

警方鑑識人員勘查後，確認爆炸地點為劉男住家4樓儲藏室內，現場發現大量鞭炮爆炸碎片、信號彈及煙霧彈碎片與含火藥成分的黑色、黃色粉末，儲藏室鐵門底部明顯由內向外爆裂，初步研判門內為引爆點，現場存放大量市售鞭炮、煙霧彈等危險物品，都是劉男的討債工具，可能因量大且保存不當或不慎引燃造成爆炸。

儲藏室內貨架上還找到2把類似生存遊戲的模擬長槍、2把空氣手槍，還有1把槍管打通的改造手槍被炸飛到社區中庭花圃，屋內沒有任何改造工具，研判只是存放，並未研製或改造。