屏東失智翁騎車150公里 台東警颱風夜凌晨協尋回家
住屏東里港的曾姓老翁，日前上午騎車要到住家5公里外女婿家，因失智失去方向迷途，在大雨中騎車走台九線北上，騎到150公里外台東縣太麻里鄉，至隔天凌晨才彼台東縣員警找到，聯絡家屬帶回；警方呼籲家中若有失智長者，建議配戴愛心手環和GPS定位，避免走失。
台東縣警察局大武分局本月17日，接獲由屏東縣警察局里港分局轉報，有曾姓失智失蹤者緊急協尋案，勤務中心通報美和派出所巡邏勤務員警。因正值尼莎颱風外圍環流影響，風強雨大，員警擔心老翁安危，立即地毯式搜尋。
員警指出，利用手機訊號定位曾姓老翁的大概位置範圍後，在周邊不斷搜尋，約凌晨2時許，在太麻里鄉台9線381公里北上車道處發現1名穿紅上衣老翁，孤獨站在路旁，隨即上前確認身分，將其帶返派出所並提供溫水取暖，連絡家屬。
家屬趕到派出所見老翁無恙，終於放下心中大石頭，對警方協尋、為民服務再三感謝，並表示患失智曾姓老翁本欲前往住家5公里外的女婿家，怎知一早出門後即未返家、手機沒人接，也連繫不上，所幸警方即時尋獲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言