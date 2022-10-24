影／299萬賓士卡大坑產業道路尷尬 警止滑救駕駛脫困

台中市陳姓男子16日駕駛新車要價299萬的賓士E-CLASS轎車，前往北屯大坑拜訪友人，未料因不熟路況，駛入大坑風景區9-1號步道，誤闖果園產業道路，轎車卡在狹窄山路，進退兩難，警方到場止滑後，救出駕駛。

第五警分局東山所在16日下午4時許獲報，有民眾將車駛入大坑風景區9-1號步道內，誤闖果園產業道路倒車卡住案件，警員陳佳祺、曾宏鼎前往協助，因當時適逢假日，兩警必須先穿越步道登山人潮，隨後轉入蜿蜒的產業道路，道路也越來越深入山區，最後在步道內一處果園之產業道路盡頭發現受困賓士轎車及車內63歲陳姓駕駛。

警方詢問後得知，原來陳男當天是開車要至大坑山區找友人，因不熟路況駛入產業道路，發現狀況不對已來不及，造成車輛受困，而他因行動不便，卡在駕駛座無法動彈，才報警求援。

警方發現，賓士有一輪已經陷在山坡旁，直接救車有風險性，因此先請陳男從右前座下車後，再用兩根木條放在車輪下防止車輛滑動。

警方攙扶陳男下車後陪同下山，並聯絡友人載陳男返家休息，受困車輛因天候不佳及路面濕滑，需隔日通知拖吊車移置，陳男也感謝警方熱心協助。