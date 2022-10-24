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疑工作嫌隙！苗栗男埋伏便當店 持西瓜刀狂砍前同事
56歲張姓男子疑因工作嫌隙，今天上午8點侵入苗栗市一家便當店，持西瓜刀涉嫌砍傷前同事湛姓男子，湛男背部身中數刀，送醫無大礙，警方據報當場逮捕張男，全案進一步調查中。
警方調查，張男上個月中旬從苗栗市這家便當店離職，今天帶著西瓜刀埋伏在店外，上午8點從便當店側門侵入，朝正在廚房工作的湛男（46歲）背部揮砍，地面血跡斑斑，其他員工發現趕緊報案。
警方據報趕到現場逮捕張男，帶回苗栗警察分局南苗派出所調查，湛男送醫並無大礙，初步調查，張男在職時與湛男疑有嫌隙，相處並不愉快，張男才針對湛男下手，全案進一步處理中。
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