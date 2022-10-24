台中300台斤黑豬凌晨溜出門逛大街 警民合作包抄抓牠

一隻重達300台斤的黑豬，20日凌晨在台中龍井區向上路六段馬路上「趴趴走」，烏日警分局犁份派出所員警據報趕赴現場，見豬隻身型巨大，一時手足無措。很來經與熱心民眾與員警、飼主以交通錐圈圍，前後包抄下，花了30多分鐘，才終於順利地將豬趕上貨車。

烏日警分局今呼籲，飼養動物的民眾，要做好圍籬的工作，否則若走失傷及他人，或造成交通事故，須負相關法律責任和賠償損失。

蘇姓飼主表示，豬隻可能趁日前晚上清洗豬圈時偷溜外出，幸好員警及熱心民眾合力幫忙將黑豬驅趕回貨車上帶回豬圈，他會確實拴緊豬舍圍籬，避免豬隻跑到路上。