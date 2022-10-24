噪音吵鄰居長達半年 警察罰他2千 法官撤單：難證明音源

李姓男子被檢舉在住處製造噪音長達半年，影響安寧，警方依社會秩序維護法，處罰鍰2000元；李聲明異議，稱在家只正常走路；台北地院認為，鄰居製作的光碟證據不能證明噪音從何而來，裁定撤銷罰單。

台北市警察局中山分局指出，李2021年12月14日至2022年5月4日長期於夜間製造噪音，經住戶報案派員調查，發現李嚴重妨害安寧，罰他2000元。

李聲明異議說，他與許姓鄰居2020年起有漏水糾紛，許多次檢舉他，不過，他只是正常走動，警察沒查清楚就開罰。

法官調查，許姓檢舉人所提的錄影光碟，出現許家屋內出現敲擊聲，許家3人在警局作筆錄說「鄰居都是空屋狀態及防火巷，所以最直接被影響就是我們住家…」，但表示沒辦法請鄰居出面作證。

法院調查，李、許住處的管委會有公告指出，「由於我們樓地板很薄，尤其是夜深人靜時特別明顯」、「請各位住戶理解集合式住宅空間與聲音傳導明顯，隔音效果有限」。

法官認為，李、許是、上下相鄰關係，依照許所提出的錄音檔，只能得知蒐證地點可以聽聞疑為撞擊的聲響，不過，聲音來源為何？何人製造？很難得知。