三峽民宅氣爆 鋁窗炸飛釀5傷

新北市三峽區昨發生民宅氣爆，五人受傷送醫；現場找到不明粉末，不排除是氣爆原因。記者林昭彰／翻攝 新北市三峽區「真善美花園別墅」昨天下午發生民宅氣爆，氣爆戶廿六歲劉姓男子嚴重灼傷，爆炸威力還震碎同社區對面公寓整排玻璃，另造成四人被玻璃割傷。警、消初步調查不像瓦斯氣爆，現場採集到不明黃色粉末，已送化驗是否具火藥成分。

警方調查，「真善美花園別墅」位於三峽區大同路鳶尾山區公墓旁，屋齡廿一年，總戶數五十四，社區分獨棟透天和公寓設計。發生氣爆的六層公寓是樓中樓形式，每兩層樓為同一戶，社區中間有花園中庭，和對面鄰居棟距約八公尺左右。

昨天下午三時許，劉男居住的公寓發生氣爆，巨大威力把劉家整棟樓外緣鋁窗炸飛、屋內物品震到中庭散落滿地，劉姓男子首當其衝，全身近四成皮膚二度灼傷，現場滿目瘡痍。

震波還直接震破八公尺外的對面公寓前側整排玻璃，造成六十八歲曾姓老婦人和十五歲楊姓孫女、五十五歲林姓男子和廿二歲女兒受傷，分別因碎玻璃割傷或跌倒擦傷。五名傷者被救護車分送三家醫院，劉男傷勢較重，要觀察。

警方調查，劉男和妻子、母親三人同住，當時劉男獨自在四樓整理儲藏室，不明原因突發生氣爆，根據劉母說詞，氣爆後只見兒子全身燒傷站在三樓門口，要求她快滅火，劉母拿滅火器上樓，發現儲藏室有小面積起火燃燒，直接撲滅；消防隊獲報趕抵時，已無煙無火。

警、消現場勘查，公寓天然氣管線無損，不像是天然氣或瓦斯外洩造成氣爆，儲藏室疑為第一現場，但裡面空蕩，堆放物品幾乎全被炸到屋外；門口樓梯間地板除白色滅火器乾粉外，還殘留少數不明黃色可疑粉末，不排除就是氣爆原因，採樣送驗。