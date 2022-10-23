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抓到了！男大生湯姆熊玩射飛鏢被偷1萬元 賊落網錢花光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市江姓男大生15日下午在夢時代湯姆熊遊玩，錢包放桌上，至遊戲區玩射飛鏢，不久發現錢包被偷，損失1萬元現金及證件，江男友人在網路社團貼文，指報案後直至20日還沒下文，警方今晚循線逮獲馬姓竊嫌，但他錢已花光。

網友在臉書社團「高雄大小事」20日貼文，指朋友在15日下午4時20分許，於夢時代湯姆熊射飛鏢區遊玩時，錢包被偷已經報警了，不過到都還沒有消息。貼文還附上竊賊偷錢照片和影片，文中詢問「有人認識這位阿伯嗎？」，並指竊賊看似是慣犯，小偷真是無所不在。

前鎮警分局警方指出，被害人是一名21歲的江姓男大生，調閱湯姆熊店內監視器，發現是一名平頭眼鏡男偷走江男的錢包，循線查出竊嫌居無定所。

警方今晚8時在民權二路循線逮捕涉案的馬姓男子，馬男坦承行竊，但錢已吃喝花光，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

高市江姓男大生15日下午在夢時代湯姆熊玩射飛鏢，竊嫌趁機偷走錢包，讓江男損失1萬元現金。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高市江姓男大生15日下午在夢時代湯姆熊玩射飛鏢，竊嫌趁機偷走錢包，讓江男損失1萬元現金。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高市江姓男大生在夢時代湯姆熊玩射飛鏢，放桌上的錢包被偷，損失1萬現金，警方今晚逮獲馬姓竊嫌，但他已將贓款花光。記者石秀華／翻攝
高市江姓男大生在夢時代湯姆熊玩射飛鏢，放桌上的錢包被偷，損失1萬現金，警方今晚逮獲馬姓竊嫌，但他已將贓款花光。記者石秀華／翻攝

監視器 竊盜

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