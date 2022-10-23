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新北三峽氣爆案不明黃色粉末送驗 警明上午10點說明

中央社／ 新北23日電

新北市三峽區社區氣爆案，鑑識人員在現場發現不明粉末，不排除疑為爆炸因素之一。警方今天說，不明黃色粉末尚未確定成分，已經連夜採檢，將於明天上午開記者會說明。

新北市三峽警分局表示，三峽區大同路一處社區3樓、4樓，下午將近4時許突然發生爆炸案。警察與消防人員據報，立即啟動搶救及採證。

三峽警分局發布新聞稿表示，經現場消防人員查證，發生爆炸地點確定為某一戶住宅的4樓倉庫。爆炸威力相當大，波及整個社區的12戶住戶，現場造成多戶門窗毀損，也有包括爆炸點在內的5名住戶受傷，分別送往板橋亞東、三峽恩主公、市立土城醫院救治，傷者目前均無生命危險。

警方指出，這起氣爆案造成住在3樓、4樓樓中樓的26歲劉姓男子燒傷，由於4樓疑似引起爆炸點，三峽警方加派警力戒護。

警方說，據爆炸點受灼傷的劉男母親薛姓女子表示，當時看到兒子全身燒傷，站在門口要求她上樓滅火；薛女持滅火器上4樓後，發現儲藏室起火燃燒。

至於傳出現場採證時，發現有不明的黃色粉末，疑為引起爆炸的因素之一，警方說，現場由三峽警察分局鑑識小組及消防火調單位勘驗，不明黃色粉末尚未確定是否為火藥成分，已經連夜採檢送驗。

警方表示，明天上午10時將舉行記者會，說明現場鑑識結果，警察分局偵查已積極調閱監視器，並依鑑識及火調結果偵辦，將調查氣爆點4樓儲藏室存放物品種類、成分、數量及來源。

新北市三峽區今天下午傳出氣爆意外，鐵窗直接炸飛，現場滿目瘡痍。記者翁至成／翻攝
新北市三峽區今天下午傳出氣爆意外，鐵窗直接炸飛，現場滿目瘡痍。記者翁至成／翻攝

爆炸 氣爆 警察

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