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30歲男晚間嘉市蘭潭下水 疑找魚鉤反卡住溺斃

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義蘭潭今晚傳出溺水案，1名男子疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，魚鉤卡在水底，他便脫外衣、鞋子，沒聽一旁民眾勸阻就進入水裡，不料超過半小時不見人影；嘉市消防局獲報趕抵，潛水人員在水面下發現他被釣魚線纏住，救出後不幸已經明顯死亡。

蘭潭禁止垂釣，據了解，死者約30歲的外縣市男子，垂釣位置靠近水舞區，較多遊客出入，當下就有人看見男子有意下水，還勸說不要下水。

嘉市消防局表示，約6點20分接獲警方轉報，再撥電話給報案民眾了解情形，出動2個分隊搶救，7點10分蘭潭分隊回報溺者脫困帶至水面，由於該處與地面落差大，將人用籃式擔架固定，由71車拉上岸中。

為何男子會溺水？消防人員發現男子當時手被魚線纏繞著，疑因此無法浮上水面，潛水人員先解開魚線，才有辦法將他拉上水面；確切溺斃原因待檢、警、消深入釐清。

1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，消防人員潛水救出他時，已明顯死亡。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，消防人員潛水救出他時，已明顯死亡。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，不甚溺斃。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，不甚溺斃。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，消防人員潛水救出他時，已明顯死亡。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，消防人員潛水救出他時，已明顯死亡。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，消防人員潛水救出他時，已明顯死亡。記者林伯驊／翻攝
1名男子今晚疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，下水找魚鉤，消防人員潛水救出他時，已明顯死亡。記者林伯驊／翻攝

蘭潭 溺水 嘉義

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