30歲男晚間嘉市蘭潭下水 疑找魚鉤反卡住溺斃

嘉義市蘭潭今晚傳出溺水案，1名男子疑似在蘭潭水舞區附近垂釣，魚鉤卡在水底，他便脫外衣、鞋子，沒聽一旁民眾勸阻就進入水裡，不料超過半小時不見人影；嘉市消防局獲報趕抵，潛水人員在水面下發現他被釣魚線纏住，救出後不幸已經明顯死亡。

蘭潭禁止垂釣，據了解，死者約30歲的外縣市男子，垂釣位置靠近水舞區，較多遊客出入，當下就有人看見男子有意下水，還勸說不要下水。

嘉市消防局表示，約6點20分接獲警方轉報，再撥電話給報案民眾了解情形，出動2個分隊搶救，7點10分蘭潭分隊回報溺者脫困帶至水面，由於該處與地面落差大，將人用籃式擔架固定，由71車拉上岸中。