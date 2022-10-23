男子潛水旅館訓練一度昏迷 送醫後生命徵象穩定

台中市某潛水旅館今天發生意外，一名男子進行自由潛水時出現昏迷狀況，被人拉出水面，急救後恢復意識，送醫治療。台中榮民總醫院表示，目前生命徵象穩定。

台中市消防局中午11時22分接獲民眾報案，指稱台中市某潛水旅館有民眾潛水後身體不適，獲報後立刻派員前往協助，救護人員到場，發現這名男子意識清楚，協助送醫。

潛水旅館業者接受中央社記者採訪指出，這名潛客是由館外教練帶領下水，進行自由潛水，過程中潛伴發現這名男子在上升過程中有昏迷現象，即時將男子帶出水。

業者表示，這名男子在過程不慎撞到頭部，出水後有頭部撞傷現象，但意識清楚，現場教練給予純氧呼吸，檢查無溺水現象後，協助送醫。

台中榮總透過文字稿指出，這名男子目前生命徵象穩定，但須密切追蹤後續病情發展。