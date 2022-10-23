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影／三峽氣爆侯友宜急奔現場 他要求連夜處理安置住戶

聯合報／ 記者劉懿萱翁至成林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區大同路319巷今下午發生氣爆意外，導致5人受傷送醫。新北市長侯友宜今前往氣爆地點說，氣爆影響12戶26人，詳細原因都在調查，不排除任何狀況。侯也說，12戶中有一位是氣爆戶受傷較嚴重，是中重度受傷，其他4位都是被氣爆震碎玻璃割傷的輕傷，今晚會跨局處來處理，並安置住戶。

侯友宜說，下午大概四點多的時候，在大同路319巷小社區發生一個氣爆案，新北消防局們立即到現場，火已經自行撲滅。氣爆影響到12戶中有一位是氣爆戶，受傷比較嚴重，是中重度受傷，其他的4個都是因為爆裂物爆裂出來，被玻璃割傷的輕傷。

侯友宜表示，原因會交給警察分局以及消防局鑑識同仁鑑定，任何狀況都不排除，也會連夜請環保局跟工務局，把玻璃碎片清理完畢，還有外觀比較有危險地方清除，住戶就可以回去拿東西。此外，為保障這些住戶的安全，也會連夜安置住戶，目前影響12戶26人，自己都會一一去做說明。

侯友宜說，目前建築物結構看起來並未受影響，但會請工務局結構技師到現場看，外觀今天會連夜把它請理完畢，住戶才會安心，所以在沒有清理完畢之前，會做先前的安置，請住戶安心。

該起氣爆導致5人受傷，其中氣爆戶位於3樓，劉男2度燒燙傷，送至亞東醫院，意識清醒，其他受到波及的住戶則為對面住宅的3樓及5樓，多為四肢擦傷及玻璃割傷。

新北市長侯友宜今前往氣爆地點，受訪說氣爆影響12戶26人。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今前往氣爆地點，受訪說氣爆影響12戶26人。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今前往氣爆地點，受訪說氣爆影響12戶26人。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今前往氣爆地點，受訪說氣爆影響12戶26人。圖／新北新聞局提供

氣爆 新北市長 侯友宜

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