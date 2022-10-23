三峽氣爆社區瓦斯線正常無破壞 爆炸現場疑現火藥漏夜調查
新北市三峽區大同路319巷一棟6層樓大樓3樓，今天下午發生氣爆意外，現場是集合式住宅，建築物1到6樓窗外鐵窗全炸飛，更波及同社區對面大樓，中庭滿是玻璃碎片，和屋內噴出來的雜物。消防隊趕抵，將傷者5人送醫，均無生命危險，惟3樓一名26歲劉姓男子二度燒燙傷，傷勢嚴重。市長侯友宜下令，漏夜調查氣爆原因，目前疑點有天然氣管線，和劉男屋內的黃色粉末。
警、消今天下午3點44分獲報，大同路319巷發生氣爆案，派遣81名消防員到場，火勢由現場住戶自行撲滅，消防隊負責救援和送醫，共救出5人（2男3女），疏散26人（14男12女），救出5人均受傷送醫。
消防隊確認5人沒有生命危險，分別是9號3樓曾姓女子（68歲）四肢擦傷、意識清醒；9號3樓楊姓少女（15歲）玻璃割傷；9號5樓林姓男子（55歲）玻璃割傷；9號5樓林姓女子（22歲）四肢擦傷、意識清醒；14號3樓劉男（26歲）2度燒燙傷、意識清醒。
消防隊疏散人員，確認沒有新傷者，在現場初步勘查，發現該社區大樓是樓中樓，1、2樓一戶，3、4樓一戶，5、6樓一戶，並指出氣爆地址在12號及14號建築物，間接影響到對面的9號及11號建築物。
警、消在現場沒有發現瓦斯桶，也確認該社區是拉天然氣管線，目前著手調查天然氣管線是否有問題；另外，警方在爆炸地，劉男屋內3樓到4樓的樓梯間，發現黃色不明粉末，感覺怪異，已採集粉末，釐清是否有火藥成分。
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