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新北26歲男一開門就氣爆傷勢最重 發現「不明黃色粉末」疑火藥

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新北三峽氣爆 警方在四樓樓梯間發現疑似火藥不明黃色粉末

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區大同路319巷下午發生氣爆事故，初步了解，現場是面對面2幢6樓公寓，其中1棟的4樓民宅發生氣爆，強大震波造成對面幢住宅正面玻璃幾乎全破，5人受傷送醫，氣爆戶1名26歲劉姓男子全身36％二度灼傷，傷勢最重，其餘4人輕傷。

事故社區名為真善美花園別墅，位置靠近三峽區公立弘道納骨塔墓葬山區，屋齡21年，總戶數54，其中有6層、也有8層樓設計。發生氣爆的公寓是樓中樓形式，每2層樓為同1戶，面對面2幢樓中間有花園中庭，住戶使用天然氣瓦斯。

下午3時44分，14號4樓發生氣爆，據稱當時26歲劉姓男住戶正準備整理儲藏室，一開門就發生氣爆，強大威力使公寓外牆鋁窗和屋內器物炸向對面幢，玻璃幾乎全被震碎，但是現場外觀並無明顯火煙。

劉男的薛姓母親則說，氣爆之後看見兒子全身燒傷站在3樓門口，要求她上樓滅火，薛女拿滅火器上樓發現儲藏室有小面積起火燃燒。警方和消防局將重點調查儲藏室內存放物品種類，警方在四樓樓梯間發現疑火藥的不明黃色粉末，正在調查四樓儲藏室不明物品與來源。

這場氣爆事故，劉男傷勢最重，雖然意識清醒但是無法講話，由救護車送板橋亞東醫院。對面樓則有1對祖孫、1對父女被碎玻璃割傷，9號3樓的68歲曾姓老婦四肢擦傷、15歲楊姓孫女割傷送三峽恩主公醫院；9號5樓的55歲林姓男子玻璃割傷、22歲女兒四肢擦傷，送土城長庚醫院。

5名傷者均暫無生命危險，稍早新北市長侯友宜趕抵關心，指示消防局和警方盡速調查釐清發生原因。現場由三峽警分局鑑識小組及消防局火調單位持續勘驗中。

新北市市長侯友宜（右二）趕抵三峽氣爆事故現場，指示盡速調查原因。記者林昭彰／翻攝
新北市市長侯友宜（右二）趕抵三峽氣爆事故現場，指示盡速調查原因。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區發生民宅氣爆事故，現場一片狼藉。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區發生民宅氣爆事故，現場一片狼藉。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區發生民宅氣爆事故，現場一片狼藉。記者林昭彰／翻攝
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