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離譜！司機忘了拉手煞車下車買東西 大貨車自走1分鐘

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段，本月20日上午發生司機將大貨車司機輛停在路口，竟了拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車慢慢往往滑行，與多輛汽機車交錯，通過一半路口時，司機才發現，衝出超商，打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除失控危機，幸好未造成車禍事故。

鹿港警分局頂番派出所表示，此一事件發生在本月20日上午9點多，大貨車是從東崎一巷要穿過彰鹿路5段2巷，司機在等紅燈時，可能是紅燈耗時比較久，直接把大貨車停在路口，就下車跑到路旁的超商買東西，因為忘記拉起手煞車，讓大貨車就滑動穿越彰鹿路，所幸駕駛自己發現情況不對，馬上就衝出超商，拉起手煞車。

這起大貨車自走事件，讓目睹的民眾都嚇到了，大喊 「太離譜了」！ 有住戶說，原以為大貨車闖紅燈，後來過了馬路一半，才看到有人從超商衝出來，並爬上車子打開車門，才知道是司機忘了拉手煞車。

依路口監視器顯示，彰鹿路路寬約20公尺，這輛大貨車從開始滑行，到司機發現車子自走後，時間約1分鐘，但大貨車已自走一半路寬了。由於當時正是交通繁忙時段，大貨車自走「通過」路口時，至少與10多輛汽機車交錯而過，有的汽機車還很驚險閃過，幸好速度不快，也還好大貨車「直直走」，司車趕緊拉 起手煞車，才未撞上人車及住宅。

不過，警方指出，這起大貨車自走事件雖然沒有接獲民眾報案，但相關責任也會進行釐清，如有違規就會依法告發。呼籲，車輛臨停都應該確實拉起手煞車，才能維護用路人的安全，如有未拉手煞車而導致事故，或是造成用路人受傷，都會依法追究毀損與傷害責任。

彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段本月20日上午發生司機將大貨車停在路口，忘拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車往前滑行10多公尺，司機才發現，衝出超商，急奔打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除危機。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段本月20日上午發生司機將大貨車停在路口，忘拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車往前滑行10多公尺，司機才發現，衝出超商，急奔打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除危機。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段本月20日上午發生司機將大貨車停在路口，忘拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車往前滑行10多公尺，司機才發現，衝出超商，急奔打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除危機。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段本月20日上午發生司機將大貨車停在路口，忘拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車往前滑行10多公尺，司機才發現，衝出超商，急奔打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除危機。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段本月20日上午發生司機將大貨車停在路口，忘拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車往前滑行10多公尺，司機才發現，衝出超商，急奔打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除危機。圖／民眾提供
彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段本月20日上午發生司機將大貨車停在路口，忘拉手煞車，逕自到超商買東西，大貨車往前滑行10多公尺，司機才發現，衝出超商，急奔打開車門，趕緊拉起手煞車，才解除危機。圖／民眾提供

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