男童手伸入十三行博物館門縫遭夾受困 警消救出

新北市立十三行博物館今天中午發生一起意外，一名5歲男童疑因好奇將手臂伸入大門的門縫中，結果遭夾住受困。警消獲報前往救護，用電動撐開器讓男童順利脫困。

新北市警消以訊息說明，這名5歲男童約於中午12時45分疑因好奇而誤將手卡入玻璃大門門縫中，因拔不出來而嚎啕大哭，男童的家人請求館方協助撥打119通知消防隊救援。

八里消防分隊獲報，派員到場並確認男童受困位置及狀況後，先使用毛毯保護男童，以防止撐開時玻璃爆裂遭割傷，隨後使用電動撐開器等器械，順利協助男童手臂脫困，經並檢傷，男童傷勢雖無礙，仍送淡水馬偕醫院診療。

新北市政府消防局第3大隊表示，消防局19日才接受有豐食品捐贈充電式電動撐開器等設備，沒想到今天就派上用場。若遇孩童遭受物體夾住，切勿驚慌，可立刻撥打119，冷靜等待救援。