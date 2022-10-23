9旬翁深夜自摔受困 北市警協尋及時救援

台北市一名毛姓老翁深夜從旅館外出後就不見蹤影，同行的前妻發覺毛翁許久未歸，報警處理；文山二分局景美派出所獲報，調閱監視器尋人未果，出發現場尋找，終於發現毛翁倒臥在地上，送他就醫。

警方表示，95歲的毛翁，日前因孫子確診，就與前妻一起在文山區景美一帶的旅館居家隔離，妻子凌晨醒來時，卻發現毛翁不在床上，等了一陣子也未見毛的身影，出去尋找又找不到人，只好報警。

文山二分局景美派出所獲報後，調閱監視器發現毛翁在當天零時許就離開旅館，往景中街商場走去後便不知去向。