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詐團假冒基金會騙愛心捐款人 謊稱設定錯誤要求匯款

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團假冒公益、弱勢團體致電捐款人，以誤設分期付款等設定錯誤，要求操作ATM或網路銀行匯款。刑事局分析，相關團體網站資料庫資安防護較弱，導致捐款人資料外洩，被詐團利用行騙。

新竹縣上班族31歲陳姓女子8月捐款給某基金會，本月初接到自稱該基金會人員來電，稱系統操作失誤，設定為定期定額捐款，詢問是否要取消設定，她要求取消。對方核對她金融卡上客服電話後，自稱銀行客服人原來電，告知要操作銀行APP匯款到指定帳戶，取消設定後會匯回，她陸續匯款6筆共20萬元，驚覺受騙，赴派出所報案。

台中市公務員41歲李姓男子上月上網刷信用卡，捐款6千元給某基金會，本月初也接到詐騙電話，對方稱系統出錯，將單筆捐款輸入為長期捐款，接著說明以網路銀行匯款時輸入密碼才能解除，他操作兩次，發現短少9萬元，撥打165反詐騙專線。

刑事局說，捐款後接到來電稱「誤設為重複扣款」、「系統出錯」等關鍵字應提高警覺，ATM、網銀沒有解除扣款或設定功能，要求操作就是詐騙，且詐團會竄改來電顯示號碼，若手機來電顯示開頭出現「+」字號，代表為境外來電。

刑事局加強民眾「識詐」，提醒加入「165防騙宣導」LINE官方帳號，認識詐騙手法，有疑問撥打165諮詢。

詐騙集團假冒公益、弱勢團體致電捐款人，以誤設分期付款等設定錯誤，要求操作ATM或網路銀行匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公益、弱勢團體致電捐款人，以誤設分期付款等設定錯誤，要求操作ATM或網路銀行匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公益、弱勢團體致電捐款人，以誤設分期付款等設定錯誤，要求操作ATM或網路銀行匯款。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公益、弱勢團體致電捐款人，以誤設分期付款等設定錯誤，要求操作ATM或網路銀行匯款。圖／刑事局提供

捐款 詐騙集團 客服

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