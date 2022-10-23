68歲男遊南投塔塔加突然昏倒 急救後仍不治

嘉義阿里山分隊今中午獲報支援南投縣信義鄉塔塔加一名68歲鄭男，突然倒地失去生命跡象，警消於12點08分抵達，將已無生命跡象男子，緊急送往阿里山國家森林遊樂區內的香林衛生室急救，醫護人員急救30分鐘仍未恢復呼吸心跳，家屬不放棄，阿里山消防分隊再送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，約下午3點10分左右宣告不治。

嘉義縣消防局中午11點38分接獲南投縣消防局請求支援通報，一名68歲鄭男倒地，失去呼吸心跳急需救援，派遣阿里山消防分隊人車前往搶救，經香林衛生室醫護急救半小時仍未恢復呼吸心跳，再轉送往嘉義聖馬爾定醫院急救。

據瞭解，鄭男為參加一日遊33人團體的台中遊客，領隊邀大家在塔塔加內大鐵杉下拍團體照時，鄭男獨自走到旁邊，隨後倒下失去意識。

南投信義塔塔加警察小隊指出，今近午接獲民眾打電話報案，在塔塔加景點「大鐵杉」附近有民眾昏倒，當下立刻派員馳援查看，到場後，發現該名患者狀況不佳，立刻就近通報最近的阿里山消防分隊到場救人。

警方表示，該團領隊說，當時他正吆喝大家一起在大鐵杉留念合影，未料其中一人就突然倒地，嚇壞眾人，也因此急忙打電話報警。

雖然鄭男已停止心跳呼吸，但家屬不放棄，拜託請求下，由阿里山消防分隊91再送往嘉義市聖馬爾定醫院急救，約近下午3點抵達，經急診室醫護急救，約下午3點10分左右宣告不治。