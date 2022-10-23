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高雄夢時代湯姆熊玩射飛鏢 賊在後方偷錢包1萬飛了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男子15日下午在夢時代湯姆熊遊玩，將錢包放在桌上後，至遊戲區玩射飛鏢，不久發現桌上錢包被偷，損失1萬元現金及證件，被害人友人幫忙在網路社團貼文，指報案後到20日還沒下文，警方指，已掌握特定對象，但竊嫌居無定所，正循線追查下落。

網友在臉書社團「高雄大小事」20日貼文指，朋友在15日下午4時20分許，於夢時代湯姆熊射飛鏢區遊玩時，錢包被偷已經報警了，不過到都還沒有消息。

網友在貼文中，附上竊賊偷錢照片和影片，並詢問「有人認識這位阿伯嗎？」網友指：竊賊看似是慣犯，小偷真是無所不在。

轄區前鎮警分局警方表示，被害人當時被竊賊偷走1萬元現金，目前已掌握竊賊身分，但竊嫌居無定所，下落不易掌握，正循線追查中。

高市一名男子15日下午在夢時代湯姆熊玩射飛鏢，竊嫌趁機偷走錢包，讓他損失1萬元。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高市一名男子15日下午在夢時代湯姆熊玩射飛鏢，竊嫌趁機偷走錢包，讓他損失1萬元。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

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