聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄夢時代湯姆熊玩射飛鏢 賊在後方偷錢包1萬飛了
高雄市一名男子15日下午在夢時代湯姆熊遊玩，將錢包放在桌上後，至遊戲區玩射飛鏢，不久發現桌上錢包被偷，損失1萬元現金及證件，被害人友人幫忙在網路社團貼文，指報案後到20日還沒下文，警方指，已掌握特定對象，但竊嫌居無定所，正循線追查下落。
網友在臉書社團「高雄大小事」20日貼文指，朋友在15日下午4時20分許，於夢時代湯姆熊射飛鏢區遊玩時，錢包被偷已經報警了，不過到都還沒有消息。
網友在貼文中，附上竊賊偷錢照片和影片，並詢問「有人認識這位阿伯嗎？」網友指：竊賊看似是慣犯，小偷真是無所不在。
轄區前鎮警分局警方表示，被害人當時被竊賊偷走1萬元現金，目前已掌握竊賊身分，但竊嫌居無定所，下落不易掌握，正循線追查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言