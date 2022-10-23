高雄夢時代湯姆熊玩射飛鏢 賊在後方偷錢包1萬飛了

高雄市一名男子15日下午在夢時代湯姆熊遊玩，將錢包放在桌上後，至遊戲區玩射飛鏢，不久發現桌上錢包被偷，損失1萬元現金及證件，被害人友人幫忙在網路社團貼文，指報案後到20日還沒下文，警方指，已掌握特定對象，但竊嫌居無定所，正循線追查下落。

網友在臉書社團「高雄大小事」20日貼文指，朋友在15日下午4時20分許，於夢時代湯姆熊射飛鏢區遊玩時，錢包被偷已經報警了，不過到都還沒有消息。

網友在貼文中，附上竊賊偷錢照片和影片，並詢問「有人認識這位阿伯嗎？」網友指：竊賊看似是慣犯，小偷真是無所不在。