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比賽近 誤將數萬元長笛放計程車上 失而復得母女展笑顏
一對母女因就讀音樂班的女兒搭計程車，卻誤將比賽用長笛遺失在計程車上，母女慌張跑到派出所報警，大安警分局和平東路派出所獲報後，不到半小時就送回遺失長笛，讓母女倆展露笑顏。
10月15日下午4點多時，因比賽將近，任姓母女2人帶著價值數萬元的長笛，搭乘計程車外出練習，沒想到卻一時疏忽，將長笛遺忘在計程車上，母女十分焦急，到大安分局和平東路派出所報案。
員警獲報後，一邊安撫母女倆的緊張情緒，一邊調閱監視器，不到10分鐘就找到她們搭乘的計程車，在聯繫司機後，司機也熱心將長笛送至派出所。
直到長笛失而復得，愁容滿面的母女才展露笑顏，慶幸有警方專業又有效率地協助，才不會耽誤到即將到來的比賽行程。大安分局也呼籲，民眾外出時應隨身攜帶貴重物品，在離開大眾運輸工具或公共場所時，應再次確認所攜帶物品，以免一時疏忽造成不必要的損失。
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