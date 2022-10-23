比賽近 誤將數萬元長笛放計程車上 失而復得母女展笑顏

一對母女因就讀音樂班的女兒搭計程車，卻誤將比賽用長笛遺失在計程車上，母女慌張跑到派出所報警，大安警分局和平東路派出所獲報後，不到半小時就送回遺失長笛，讓母女倆展露笑顏。

10月15日下午4點多時，因比賽將近，任姓母女2人帶著價值數萬元的長笛，搭乘計程車外出練習，沒想到卻一時疏忽，將長笛遺忘在計程車上，母女十分焦急，到大安分局和平東路派出所報案。

員警獲報後，一邊安撫母女倆的緊張情緒，一邊調閱監視器，不到10分鐘就找到她們搭乘的計程車，在聯繫司機後，司機也熱心將長笛送至派出所。