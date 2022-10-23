快訊

確診10天亡 4個月大男嬰染疫 二度送急診救不回

噓編娛論／金鐘獎主題正確？替「茶金」、「華燈」抱屈

咦？楊謹華金鐘獎黑白禮服好眼熟 竟和知名景點一模一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比賽近 誤將數萬元長笛放計程車上 失而復得母女展笑顏

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

一對母女因就讀音樂班的女兒搭計程車，卻誤將比賽用長笛遺失在計程車上，母女慌張跑到派出所報警，大安警分局和平東路派出所獲報後，不到半小時就送回遺失長笛，讓母女倆展露笑顏。

10月15日下午4點多時，因比賽將近，任姓母女2人帶著價值數萬元的長笛，搭乘計程車外出練習，沒想到卻一時疏忽，將長笛遺忘在計程車上，母女十分焦急，到大安分局和平東路派出所報案。

員警獲報後，一邊安撫母女倆的緊張情緒，一邊調閱監視器，不到10分鐘就找到她們搭乘的計程車，在聯繫司機後，司機也熱心將長笛送至派出所。

直到長笛失而復得，愁容滿面的母女才展露笑顏，慶幸有警方專業又有效率地協助，才不會耽誤到即將到來的比賽行程。大安分局也呼籲，民眾外出時應隨身攜帶貴重物品，在離開大眾運輸工具或公共場所時，應再次確認所攜帶物品，以免一時疏忽造成不必要的損失。

任姓母女搭計程車，誤將數萬元長笛放在計程車上。記者邱奕能／翻攝
任姓母女搭計程車，誤將數萬元長笛放在計程車上。記者邱奕能／翻攝
任姓母女搭計程車，誤將數萬元長笛放在計程車上。記者邱奕能／翻攝
任姓母女搭計程車，誤將數萬元長笛放在計程車上。記者邱奕能／翻攝

計程車 監視器

延伸閱讀

影／誰都沒載到…為搶客上演格鬥戰 乘客默默離開　

台中計程車撞翻奧迪休旅車「四輪朝天」 7人傷送醫

台北暴雨他用APP叫計程車 沒想到前面乘客一揮手就搭走

白牌車GG了！新竹火車站載客賺100元車資 慘挨罰10萬元

相關新聞

虎尾警分局辦案追到台中清水 小隊長被歹徒開車撞傷

雲林縣虎尾警分局今天追查案件，追捕歹徒到台中清水，據了解，一名刑事小隊要攔截歹徒時，被對方開車撞傷，清水警方處理事故後，...

影／新北8歲童遭補習班老師「抓脖子大力晃」 家長氣炸報警

新北市深坑區某文理短期補習班，一名周姓女老師被學生家長指控，出手毆打8歲兒子，致脖子受傷，氣得報警，警方獲悉依規定受理。...

三芝公車總站傳出火燒車 青春山海線電動公車充電起火

新北市三芝區淡金路二段公車總站，今天下午1時37分傳出火燒車事故，1輛充電中的「青春山海線ebus電動公車」起火燃燒，波...

高雄夢時代湯姆熊玩射飛鏢 賊在後方偷錢包1萬飛了

高雄市一名男子15日下午在夢時代湯姆熊遊玩，將錢包放在桌上後，至遊戲區玩射飛鏢，不久發現桌上錢包被偷，損失1萬元現金及證...

比賽近 誤將數萬元長笛放計程車上 失而復得母女展笑顏

一對母女因就讀音樂班的女兒搭計程車，卻誤將比賽用長笛遺失在計程車上，母女慌張跑到派出所報警，大安警分局和平東路派出所獲報...

北巿兩車碰撞 波及待轉區騎士 送醫不治

台北市大安區今天零時許發生一起死亡車禍。何姓男子開車左轉時，車頭與對向車道楊男所開的的車輛發生碰撞，楊的車輛被撞後再撞上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。