北巿兩車碰撞 波及待轉區騎士 送醫不治

台北市大安區今天零時許發生一起死亡車禍。何姓男子開車左轉時，車頭與對向車道楊男所開的的車輛發生碰撞，楊的車輛被撞後再撞上停等在待轉區的朱姓機車騎士；朱送醫後，院方宣告不治身亡。

警方調查，今天零時35分左右，何男（20歲）開著銀色車輛從北市大安區敦化南路北向行駛，到和平東路、敦化南路口要左轉時，車頭與對向車道楊男（51歲）所開的休旅車發生碰撞。

楊男車輛因衝擊力道，被撞飛滑行，波及到當時停在和平東路東向待轉區內停等紅燈的騎士朱男（21歲）

雖然警消獲報到場後，趕緊將朱男送國泰醫院，在凌晨3點多時，仍因內出血、氣血胸，由院方宣告不治。另一名傷者何男，外表小擦傷、有頭暈狀況，送仁愛醫院治療。