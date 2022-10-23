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影／轎車擋左轉道又卡斑馬線 綠燈還打倒車檔嚇爛後車

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

網友在臉書貼出一則行車影片，桃園市蘆竹區一輛轎車占用左轉道，疑為讓路便越過停等線、向右開上行人穿越道，阻礙行人通行後再倒車，卻在綠燈亮時忘記切回D檔，差點撞上後車；對此蘆竹警方指出，轎車紅燈越線、占用車道，將分別開罰最高1800元罰鍰。

有網友在臉書「爆料公社」貼出行車記錄器影片，片中內側左轉道一輛轎車原本在停等紅燈，疑因左轉號誌亮後發現占道，無視馬路上「越線受罰」警語，向右前方駛離、切到中線車道前方，過程中不但接連跨越雙白線、路口停止線，還占用行人穿越道妨礙通行，全程近一分鐘，事後綠燈後又忘記切回D檔，差點倒退暴衝，所幸後車機警按喇叭提醒，當事轎車也煞停，才沒釀事故。

網友紛留言，「真的不懂那些直行占用左轉道的在想什麼」、「地上的字形同虛設」、「你的那聲喇叭聲，有感受到你的害怕」；也有在地人認出是桃園蘆竹中正、忠孝東路口，「這條路有一堆白癡都會占用左轉道不轉，就是要等直行」、「這條路真的是南崁人的惡夢」。

對此轄區蘆竹警分局指出，影片中轎車在蘆竹區中正路與忠孝東路口，明顯於路口號誌為紅燈時，自內側車道往前行駛，超越停止線，依道路交通管理處罰條例，可處900至1800元罰元；另，直行車在設有左、右轉彎專用車道的交岔路口，占用最內側或最外側或專用車道，則可依同法處600至1800元罰元。將依法開罰。

警方呼籲，為保護他人及自身交通安全，駕車時，請遵守交通法令規定，不超速，遵照號、標誌行駛，讓我們共同維護良好安全的交通環境。

桃園蘆竹一輛轎車接連紅燈越線、橫越車道、占用人行道，警方將開罰最高3600元。圖／取自臉書「爆料公社」
桃園蘆竹一輛轎車接連紅燈越線、橫越車道、占用人行道，警方將開罰最高3600元。圖／取自臉書「爆料公社」

車道 桃園

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