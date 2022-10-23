台中醫師藍毅生獻愛 350個住警器贈兩消防分隊

大台中醫師公會之前理事長藍毅生，上午贈送350個火災警報器給消防局烏日分隊及溪湳分隊轉贈民眾使用。消防局感謝藍毅生的義舉，也表示，火災警報器可提早偵測火災發生，提早進行避難，而且居家只安裝一個是不夠的，建議應在家中客廳、廚房、走廊和客廳都各裝一個，才能在最短時間偵測到火災並及早應變。

藍毅生在烏日區開診所，他說，透過擔任消防局婦宣大隊副大隊長的市議員吳瓊華了解，得知住宅用火災警報器可提早偵測火災發生，提早進行避難行為，而烏日、溪湳地區又有許多弱勢家庭沒有能力安裝，或還有許多家庭不了解此一設備的重要，因此特別捐贈350個，供烏日及溪湳分隊宣導使用。

烏日消防分隊長廖維封感謝藍毅生不僅用心照護每位就診的病患，更對於地方各項事物熱心公益，並說，市長盧秀燕上任後，預算編列補助是六都第一，從107年迄今設置率更是大幅躍升超過66%，成長率是六都第一，亦已挽救了81個家庭，說明了住宅用火災警報器能在關鍵時刻救人一命。

吳瓊華說，她長期擔任消防志工，了解到火災對於家庭的傷害，也知道住宅用火災警報器的重要性，因此在預算上全力支持消防局的各項預算，希望這群打火弟兄能有最好的裝備。