他連偷2宮廟香油錢還先拜拜 得手2萬元不到1周落網

43歲陳姓男子平時居無定所，日前缺錢花用動起歪腦筋，闖入新北市汐止當地的添福宮、賜福宮，偷2座廟宇香油錢共2萬多元。他偷竊前還不忘雙手合十拜拜；只是犯罪行為神明不會保佑，警方獲報調查，一周內在汐止火車站發現他蹤影，做完筆錄後，依竊盜罪嫌送辦。

警方14日早上7點多接獲添福宮報案，稱有小偷闖入宮廟，先後破壞監視器和窗戶，接著攀爬入內，用工具強行破壞香油錢箱，偷走香油錢約2萬多元，遂著手調閱監視器釐清犯嫌身分、動向。

巧的是，釐清他行蹤時，也發現他闖入附近150公尺的賜福宮，偷走1000多元的香油錢。由於犯嫌得手現金後，騎車離去，警方根據車牌，鎖定是陳姓男子涉案，考量他居無定所，但常出現在火車站，積極派員尋找他蹤跡。