影／新北8歲童遭補習班老師「抓脖子大力晃」 家長氣炸報警
新北市深坑區某文理短期補習班，一名周姓女老師被學生家長指控，出手毆打8歲兒子，致脖子受傷，氣得報警，警方獲悉依規定受理。動手影片在網上流傳，可看到女老師突然一個箭步，抓住孩子的脖子數秒、大力搖晃，接著右手大力打了一下，再二度抓脖子、朝男童丟物品，暴力行為明顯。
警方20日晚上7點半獲報，深坑區北深路二段上的一間補習班有糾紛趕抵，了解得知，補習班周姓女老師（31歲）因管教時動手毆打8歲男童（小學三年級），男童家長得知小孩被打，氣得跑回補習班興師問罪，雙方產生口角。
據了解，動手起因是，當時補習班老師在維持班上秩序，該名男童卻出言頂撞老師、說反話，致老師情緒失控，上前動手管教、抓脖子，還出手大力打了一下。
男童家長認為動手就是不對，不滿孩子被不當管教、受傷，21日持驗傷單，到派出所提告補習班李姓負責人（50歲）及周姓老師恐嚇及傷害告訴；警方依規定受理，事後通知負責人和老師到案說明，釐清狀況。
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