快訊

NBA／78次大三元平張伯倫中鋒紀錄 約柯奇領金塊挫雷霆

影／新北8歲童遭補習班老師「抓脖子大力晃」 家長氣炸報警

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市深坑區某文理短期補習班，一名周姓女老師被學生家長指控，出手毆打8歲兒子，致脖子受傷，氣得報警，警方獲悉依規定受理。動手影片在網上流傳，可看到女老師突然一個箭步，抓住孩子的脖子數秒、大力搖晃，接著右手大力打了一下，再二度抓脖子、朝男童丟物品，暴力行為明顯。

警方20日晚上7點半獲報，深坑區北深路二段上的一間補習班有糾紛趕抵，了解得知，補習班周姓女老師（31歲）因管教時動手毆打8歲男童（小學三年級），男童家長得知小孩被打，氣得跑回補習班興師問罪，雙方產生口角。

據了解，動手起因是，當時補習班老師在維持班上秩序，該名男童卻出言頂撞老師、說反話，致老師情緒失控，上前動手管教、抓脖子，還出手大力打了一下。

男童家長認為動手就是不對，不滿孩子被不當管教、受傷，21日持驗傷單，到派出所提告補習班李姓負責人（50歲）及周姓老師恐嚇及傷害告訴；警方依規定受理，事後通知負責人和老師到案說明，釐清狀況。

新北市深坑區某間補習班老師被家長指控，不當管教，致兒子受傷，氣得報警提告。記者翁至成／翻攝
新北市深坑區某間補習班老師被家長指控，不當管教，致兒子受傷，氣得報警提告。記者翁至成／翻攝

補習

延伸閱讀

影／笨賊搶豆漿店零錢箱 新北警察只花20分鐘就抓到他

影／下課講話太大聲遭助教掐脖 補習班男童後頸紅印、瘀青

爭取台南同鄉會支持 林佳龍：讓中南部鄉親以新北發展為榮

林佳龍是民進黨「最大小雞」？ 侯辦：請快從小雞長大

相關新聞

虎尾警分局辦案追到台中清水 小隊長被歹徒開車撞傷

雲林縣虎尾警分局今天追查案件，追捕歹徒到台中清水，據了解，一名刑事小隊要攔截歹徒時，被對方開車撞傷，清水警方處理事故後，...

獨／高雄勞斯萊斯撞March 車主大有來頭身分曝光

高市左營區博愛路上，日前發生一起勞斯萊斯撞到March車禍，幸無人受傷；有「千萬行動豪宅」之稱的勞車撞到老瑪曲，影片被P...

影／新北8歲童遭補習班老師「抓脖子大力晃」 家長氣炸報警

新北市深坑區某文理短期補習班，一名周姓女老師被學生家長指控，出手毆打8歲兒子，致脖子受傷，氣得報警，警方獲悉依規定受理。...

影／天赦日求補改運 高雄宮廟黑煙直冒 小朋友驚呼「是雲耶」

昨天是民俗宗教的「天赦日」，許多民眾赴宮廟拜拜改運。網友昨晚拍到高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄...

影／下課講話太大聲遭助教掐脖 補習班男童後頸紅印、瘀青

安親班不當管教事件頻傳，有網友在爆料公社貼出新北市深坑某文理補習班助教，掐男童脖子導致孩子受傷。新北教育局表示，21日下...

影／轎車擋左轉道又卡斑馬線 綠燈還打倒車檔嚇爛後車

網友在臉書貼出一則行車影片，桃園市蘆竹區一輛轎車占用左轉道，疑為讓路便越過停等線、向右開上行人穿越道，阻礙行人通行後再倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。