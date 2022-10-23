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台中潛立方自由潛水學員意識不清 同伴急拉上岸後清醒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市知名潛水旅館潛立方在今天上午11時許，傳出有潛水學員溺水狀況，不過協和消防分隊到場時，該名20歲的男子已恢復意識，潛立方表示，該名學員今天是教練帶進上自由潛水課，在上課約1小時後，有意識不清狀況，被潛伴發現後拉上岸，過程中有撞到頭部，輕微流血，無大礙。

台中市消防局在今天上午11時許接獲通報，潛水旅館潛立方有人需要救護，經協和消防分隊救護車到場後，該名年約20歲的學員生命徵象穩定，意識清楚，由救護車送往台中榮總治療。

潛立方執行長王景平說，該名學員是今天上午10點半時，就教練帶進場館上自由潛水的課程，一起參與課程的連教練有7人，該名20歲男學員在上課約1小時後，被潛伴發現有意識不清楚狀況，連忙將他拉上岸。

王景平說，學員拉上岸過程，頭部有撞擊池邊的磁磚，有輕微出血，但無大礙，館方第一時間派員給予協助，提供純氧呼吸，救護車到場前，學員已無意識不清狀況，只有向現場人員表示「比較累一點」，後續也會持續關心該名學員，給予協助。

台中市知名潛水旅館潛立方在今天上午傳出有學員意識不清狀況，救護車到場前已恢復意識。圖／摘自潛立方IG
台中市知名潛水旅館潛立方在今天上午傳出有學員意識不清狀況，救護車到場前已恢復意識。圖／摘自潛立方IG

救護車 台中市 台中榮總

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