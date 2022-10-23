台中潛立方自由潛水學員意識不清 同伴急拉上岸後清醒

台中市知名潛水旅館潛立方在今天上午11時許，傳出有潛水學員溺水狀況，不過協和消防分隊到場時，該名20歲的男子已恢復意識，潛立方表示，該名學員今天是教練帶進上自由潛水課，在上課約1小時後，有意識不清狀況，被潛伴發現後拉上岸，過程中有撞到頭部，輕微流血，無大礙。

台中市消防局在今天上午11時許接獲通報，潛水旅館潛立方有人需要救護，經協和消防分隊救護車到場後，該名年約20歲的學員生命徵象穩定，意識清楚，由救護車送往台中榮總治療。

潛立方執行長王景平說，該名學員是今天上午10點半時，就教練帶進場館上自由潛水的課程，一起參與課程的連教練有7人，該名20歲男學員在上課約1小時後，被潛伴發現有意識不清楚狀況，連忙將他拉上岸。