影／天赦日求補改運 高雄宮廟黑煙直冒 小朋友驚呼「是雲耶」

昨天是民俗宗教的「天赦日」，許多民眾赴宮廟拜拜改運。網友昨晚拍到高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄天際，住戶擔心造成空汙。高雄市環保局表示，若查證屬實依空汙法開罰。

社會事新聞影音群組Po出一則影片，網友在昨晚7點25分拍向河北二路的這家宮廟，竄出濃濃黑煙，小朋友還驚呼「咦？是雲耶！」家人回說「是天公伯啊拜拜」。

昨天是民俗宗教上的「天赦日」，為玉皇上帝赦免眾生罪過的吉日。網友說，選這天來拜拜，有利消災化煞、祈福、祈壽、補財庫。