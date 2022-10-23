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影／天赦日求補改運 高雄宮廟黑煙直冒 小朋友驚呼「是雲耶」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

昨天是民俗宗教的「天赦日」，許多民眾赴宮廟拜拜改運。網友昨晚拍到高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄天際，住戶擔心造成空汙。高雄市環保局表示，若查證屬實依空汙法開罰。

社會事新聞影音群組Po出一則影片，網友在昨晚7點25分拍向河北二路的這家宮廟，竄出濃濃黑煙，小朋友還驚呼「咦？是雲耶！」家人回說「是天公伯啊拜拜」。

昨天是民俗宗教上的「天赦日」，為玉皇上帝赦免眾生罪過的吉日。網友說，選這天來拜拜，有利消災化煞、祈福、祈壽、補財庫。

高雄市環保局今天接到檢舉影片，稽查科長吳柏勳表示，有關民眾提供影片，顯示昨晚某宮廟昨天舉辦慶典活動，其金爐疑似產生粒狀物黑煙汙染情事，環保局會到現場稽查確認，若經查證屬實，將依違反空汙法32條裁罰1200元以上、10萬元以下罰鍰。

民眾拍攝高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄天際，擔心造成空汙。圖／翻攝社會事新聞影音
民眾拍攝高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄天際，擔心造成空汙。圖／翻攝社會事新聞影音
民眾拍攝高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄天際，擔心造成空汙。圖／翻攝社會事新聞影音
民眾拍攝高雄市三民區河北路上的知名宮廟，金爐燒金紙的濃濃黑煙直竄天際，擔心造成空汙。圖／翻攝社會事新聞影音

高雄市 金紙

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