影／下課講話太大聲遭助教掐脖 安親班男童後頸紅印、瘀青

安親班不當管教事件頻傳，有網友在爆料公社貼出新北市深坑某文理補習班助教，掐男童脖子導致孩子受傷。新北教育局表示，21日下午至該班稽查，告知負責人需依法通報，請該師離班靜待調查，若查證屬實，最高裁罰60萬罰鍰、永久不得擔任補習班教職員工。

此外，教育局說，現場稽查該班班務，有未依規定通報部分教職員工、收費收據不符，未依核准科目授課等，依補習及進修教育法糾正並罰鍰5萬。

網友在爆料公社發文指出，20日下課時間小朋友們都在聊天，助教出聲制止大家小聲，制止無果。男童只是跟同學講話大聲點，助教衝過去動手掐脖子、打男童的頭，並出言恐嚇稱再講就打他，同時又再掐脖子兩次，又摔鉛筆盒，旁邊老師卻沒有出手制止。

新北教育局說，21日接獲訊息後，下午立即至該班稽查，經詢問該名助教因學生聊天音量過大，履次勸阻不聽，情緒失控有拉扯小孩脖子等行為，致男童受傷，家長於事發至醫院驗傷，當晚業者也聯繫家長並道歉；本案將移由社會局依兒少法調查，若查證屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，若經認定，最重得處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。