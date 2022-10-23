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獨／高雄勞斯萊斯撞March 車主大有來頭身分曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市左營區博愛路上，日前發生一起勞斯萊斯撞到March車禍，幸無人受傷；有「千萬行動豪宅」之稱的勞車撞到老瑪曲，影片被PO文後，引發網友嗨翻，有人指瑪曲這下要變大了；有網友揭名車主人是擁有全國多家健身房董座陳尚文的父親陳寶鎮所有，記者輾轉求證獲證實，但陳低調不願受訪。

高雄市左營區博愛路17日傍晚5時50分許，發生一起擦撞車禍，一輛勞斯萊斯和前方轎車March發生車禍，用路人直擊，用手機拍下驚呼：「完了撞到豪宅啦！」

影片被PO網後，引發網友搶蓋樓熱議，網友看到畫面後，忍不住替MARCH車主鬆了一口氣，還有網友直指「MARCH賺到了」、「瑪曲：還好是你撞我，要是我撞你的話，全家的腎加一加還不夠用」、「March可以長大變Macan了」。

另有網友指「沒關係，勞斯萊斯的保桿可以買很多台瑪曲」、「勞的水箱罩，都可以買一台這Nissan了」、「哇！撩大了，好野人」。

左營警分局指出，這起發生在博愛三路17日傍晚的車禍，警方到場處理後，駕駛勞斯萊斯的李姓男子（57歲），因疏於注意前方路口紅燈，未保持安全車距，擦撞前方停等紅燈、由廖姓女子（29歲）駕駛的March車。

警方表示，車禍發生當下，勞斯萊斯後座有一名阿伯，幸2車均無人受傷，雙方駕駛也無酒駕，因屬於無人受傷的A3車禍，以一般車禍處理。

有網友從影片中勞斯萊斯的車號認出，車主是擁有全國多家健身工廠的董座陳尚文的父親陳寶鎮所有；有網友直接點破指出，勞斯萊斯有司機，有時會看到穿工廠衣服男生開車，但也有幾次看到女生開車，然後工廠阿北穿緊身褲從後座下車。

擁有多家健身工廠的董事長陳尚文，熱心公益，高雄市有不少警察分局都有健身工廠捐贈的健身器材，供員警平日休閒健身之用。

記者輾轉求證健身工廠董座陳尚文是否真如網友所說，「該輛擦撞March的勞斯萊斯是其父親所有」；陳透過友人低調表示，車禍小擦撞，一切交由保險公司處理，其餘不願多說。

高雄市一輛勞斯萊斯駕駛因疏於注意，在博愛路上擦撞停等紅燈的老March，所幸是輕微擦撞，無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市一輛勞斯萊斯駕駛因疏於注意，在博愛路上擦撞停等紅燈的老March，所幸是輕微擦撞，無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市左營區博愛路17日發生勞斯萊斯擦撞前方轎車March，有網友嗨翻說，March要變大了。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市左營區博愛路17日發生勞斯萊斯擦撞前方轎車March，有網友嗨翻說，March要變大了。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市左營區博愛路17日傍晚5時50分許，勞斯萊斯和前方轎車March發生車禍，路人驚呼：「完了撞到豪宅啦！」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市左營區博愛路17日傍晚5時50分許，勞斯萊斯和前方轎車March發生車禍，路人驚呼：「完了撞到豪宅啦！」。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

車禍 健身

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