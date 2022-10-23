台南直播主到已停招學校探險遭3人打傷 警：調影像追查
直播主「晚安小雞」陳姓男子，昨天深夜11點多到台南市仁德區已停招城光中學直播攝影，遭不明入士打傷，頭部及腹部受傷，陳事後向警方報案。歸仁警分局說，警方依規定受理報案，調閱監視器釐清調查中。
據了解，29歲直播主陳姓男子，昨晚約11點30分在仁德區已停招城光中學內直播探險，快結束直播時突遭3名不明人士打傷，對方說是給他一個教訓，陳受傷後直播中斷，引起許多網友關注。
台南市消防局救災救護指揮中心接獲報案前往城光中學，將受傷陳姓男子送醫。轄區派出所接獲報案也趕到現場時，眾人都已散去。歸仁警分局說，昨晚間11點多，陳姓民眾至城光中學進行直播攝影時，遭不明人士毆打，身體多處鈍挫傷，警方依規定受理報案並刻正調閱監視器釐清偵辦中。警方呼籲，絕不容許暴力行為挑戰公權力，對暴力及脫序行為絕不寬貸。
台南市私立城光中學，成立於1963年，為少數僅收初中部學生的私立中學，學校位於臺南市仁德區靠近東區處，因不敵少子化，已於2017年停招。
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