台中婦頭戴安全帽呆坐街頭 手上還一頂 警查身分助返家

台中市六旬劉姓婦人19日呆坐東區街頭，頭戴一頂安全帽、手拿一頂，未見機車，民眾看到報警，警方關心時，劉婦對住家地址、名字語焉不詳，經帶回派岀所查證，透過劉婦透露生肖、姓名，順利查出住址，送她返家。

第三警分局東區所巡佐林榮祥、警員陳彥中，19日晚間6時許巡邏，獲報劉姓婦人（66歲）在東區自由路迷途，兩警到場發現，劉婦頭戴安全帽、手上拿著一頂，但身邊沒有任何交通工具，對於自己名字、住址也說不清楚，但很確定自己屬猴。

警方將劉婦帶回派岀所確認，發現劉婦報姓名時，除了報上自己姓名外，有一度報上女兒的名字，透過劉婦屬猴的資訊，以姓名、年齡輸入系統後，確認劉婦住址，平安將劉婦返距離案發地點約650公尺的住處。

第三警分局提醒，民眾家中若有經常或可能會走失長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，或在身上物品標示可供聯繫的資訊，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。