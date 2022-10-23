快訊

滿足口欲又能防止血糖飆升 營養師教怎麼吃點心可控制血糖

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？

波蘭油輪二副姚妙舟之死 見證當年台灣的陸洋兩套標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「猜猜我是誰」老哏好用 台中市民被騙走1705萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

「猜猜我是誰」是老哏騙術，儘管警方大力宣導，迄今仍有市民落入歹徒陷阱。台中市警局統計，今年迄今被詐騙得手的案件中，猜猜我是誰類型即有80件，第一警分局有在同一天阻詐2件的紀錄，可見端倪，今年該類案件財損1705萬元，屬於歹徒愛用騙術，提醒市民警覺。

台中市警局執行「警銀聯阻防詐」計畫，今年迄今阻詐594件，阻詐金額達3.5億元，不過統計遭歹徒詐騙成功案件發現，「猜猜我是誰」騙術占80件，財損金額達1705萬元，該類手法都是假借民眾認識的親友，或冒用公眾、公職人員照片創設假帳號，獲得信任後行詐。

歹徒愛用「猜猜我是誰」可從第一警分局在11日，即接獲兩件該類詐騙案，發現端倪，其中獨居王婦從新竹跑到台中領款66萬元，還向行員佯稱是為探病、買家電、鋼琴，後來經警方查證，才知王婦是遇到歹徒假冒親友借錢。

另名劉姓女子是陸配，也是突然接到朋友電話，佯稱有急用需要借款100萬元，但因提領過程，一邊打電話一邊辦手續，也讓行員警覺報警。

台中市刑大提醒，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中訊息就依照對方指示匯款，雖然這是老哏，但仍有民眾受騙，請民眾遇到類似案件，先向第三者求證，或可電洽165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問。

台中市刑大統計今年猜猜我是誰的詐騙手法，歹徒仍愛用，有80件案件報案，財損金額達1705萬元。圖／本報資料照
台中市刑大統計今年猜猜我是誰的詐騙手法，歹徒仍愛用，有80件案件報案，財損金額達1705萬元。圖／本報資料照

詐騙 台中市

延伸閱讀

中警阻詐3億抓2500人 今趁爵士音樂節帶警犬賣萌宣導

免羈押要赴高雄上繳38萬元？台中婦抱現金警及時阻詐

怨並非遭歹徒殺害 恩恩爸強調爭公道為了恩恩

二家銀行臨櫃阻詐803萬元 台中市警局長與大雅分局長致謝

相關新聞

影／高雄男偷洗衣店招財金雞 妄想熔出黃金結局超展開

無業的王姓男子18日至高市鳳山區一間洗衣店買洗衣袋，暗中觀察店內陳設，先偷百元零錢，2天後，又竊走店家招財金雞；警方查出...

影／「猜猜我是誰」老哏好用 台中市民被騙走1705萬

「猜猜我是誰」是老哏騙術，儘管警方大力宣導，迄今仍有市民落入歹徒陷阱。台中市警局統計，今年迄今被詐騙得手的案件中，猜猜我...

太平洋縱谷路跑 1人昏迷救回

「2022花蓮太平洋縱谷馬拉松」昨天有6622名選手迎晨曦起跑，但全馬組一名52歲男性選手，在起跑不到2公里後，疑似心肌...

大雨迷路 23人爬皇帝殿獲救

一行廿三人的登山團昨天從新北市石碇區蚯蚓坑劉伯溫廟出發，要攀爬皇帝殿東峰，因山區下大雨迷路，傍晚打電話求救，消防人員冒雨...

便道搶通 明池受困96人撤離

尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴帶來大雨，宜蘭縣大同鄉台七線多處道路坍方，宜大師生、遊客、山莊員工及搜救團隊受困明池山莊，...

影／「大七」墜屏200縣道大坑洞 消失4天車主現身認酒駕

屏東縣恆春往滿洲的屏200縣道正進行拓寬工程，1輛BMW「大七」19日清晨5時自撞施工護欄掉入施工坑洞，民眾質疑是交通警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。