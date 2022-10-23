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影／「猜猜我是誰」老哏好用 台中市民被騙走1705萬
「猜猜我是誰」是老哏騙術，儘管警方大力宣導，迄今仍有市民落入歹徒陷阱。台中市警局統計，今年迄今被詐騙得手的案件中，猜猜我是誰類型即有80件，第一警分局有在同一天阻詐2件的紀錄，可見端倪，今年該類案件財損1705萬元，屬於歹徒愛用騙術，提醒市民警覺。
台中市警局執行「警銀聯阻防詐」計畫，今年迄今阻詐594件，阻詐金額達3.5億元，不過統計遭歹徒詐騙成功案件發現，「猜猜我是誰」騙術占80件，財損金額達1705萬元，該類手法都是假借民眾認識的親友，或冒用公眾、公職人員照片創設假帳號，獲得信任後行詐。
歹徒愛用「猜猜我是誰」可從第一警分局在11日，即接獲兩件該類詐騙案，發現端倪，其中獨居王婦從新竹跑到台中領款66萬元，還向行員佯稱是為探病、買家電、鋼琴，後來經警方查證，才知王婦是遇到歹徒假冒親友借錢。
另名劉姓女子是陸配，也是突然接到朋友電話，佯稱有急用需要借款100萬元，但因提領過程，一邊打電話一邊辦手續，也讓行員警覺報警。
台中市刑大提醒，民眾對於接到自稱久未聯絡親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中訊息就依照對方指示匯款，雖然這是老哏，但仍有民眾受騙，請民眾遇到類似案件，先向第三者求證，或可電洽165反詐騙諮詢專線、110報案專線詢問。
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