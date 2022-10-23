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影／高雄男偷洗衣店招財金雞 妄想熔出黃金結局超展開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

無業的王姓男子18日至高市鳳山區一間洗衣店買洗衣袋，暗中觀察店內陳設，先偷百元零錢，2天後，又竊走店家招財金雞；警方查出王涉案，通知他到案說明；王聲稱，想將金雞熔出黃金，燒毀後只剩黑渣即丟棄，令店家哭笑不得。

鳳山警分局過埤派出所20日下午4時許，接獲頂新路洗衣店吳姓女業者報案，吳女指出，店內從著名財神廟紫南宮求來的招財金雞，以及聚寶甕內的金錢不翼而飛，店內監視器拍到，是一名男子竊取，損失約4000元。

警方調閱店內案發前後監視器追查，發現竊賊犯案前，曾於18日上午至店內，裝模作樣在洗衣店販賣機買了2個洗衣袋，但眼神卻不斷巡視店內，趁四下無人之際，竊取招財金雞內的百元鈔及一旁聚寶甕內的硬幣後逃逸。

警方發現，竊賊20日凌晨，又騎機車至洗衣店，在店內逗留一會後，索性將金雞整個搬走，於是擴大調閱監視器，鎖定王姓男子（41歲)）涉案。

警方21日通知王男到案說明，王坦誠，因缺錢花用，偷走招財金雞，一度想將金雞熔出黃金變賣，但用火燒金雞查看是否為純金材質，結果將金雞燒毀，沒看到黃金，就隨意丟棄，錢也花光，讓店家聞言哭笑不得；警詢後依竊盜罪嫌送辦。

王姓竊賊竊走高市鳳山區洗衣店的招財金雞後，帶著金雞走出洗衣店。記者石秀華／翻攝
王姓竊賊竊走高市鳳山區洗衣店的招財金雞後，帶著金雞走出洗衣店。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區洗衣店監視器拍下王姓竊賊竊走店內招財金雞畫面。記者石秀華／翻攝
高市鳳山區洗衣店監視器拍下王姓竊賊竊走店內招財金雞畫面。記者石秀華／翻攝
無業的王男在鳳山區一間洗衣店內左顧右盼，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝
無業的王男在鳳山區一間洗衣店內左顧右盼，尋找下手目標。記者石秀華／翻攝

監視器 紫南宮 竊盜

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