影／高雄男偷洗衣店招財金雞 妄想熔出黃金結局超展開

無業的王姓男子18日至高市鳳山區一間洗衣店買洗衣袋，暗中觀察店內陳設，先偷百元零錢，2天後，又竊走店家招財金雞；警方查出王涉案，通知他到案說明；王聲稱，想將金雞熔出黃金，燒毀後只剩黑渣即丟棄，令店家哭笑不得。

鳳山警分局過埤派出所20日下午4時許，接獲頂新路洗衣店吳姓女業者報案，吳女指出，店內從著名財神廟紫南宮求來的招財金雞，以及聚寶甕內的金錢不翼而飛，店內監視器拍到，是一名男子竊取，損失約4000元。

警方調閱店內案發前後監視器追查，發現竊賊犯案前，曾於18日上午至店內，裝模作樣在洗衣店販賣機買了2個洗衣袋，但眼神卻不斷巡視店內，趁四下無人之際，竊取招財金雞內的百元鈔及一旁聚寶甕內的硬幣後逃逸。

警方發現，竊賊20日凌晨，又騎機車至洗衣店，在店內逗留一會後，索性將金雞整個搬走，於是擴大調閱監視器，鎖定王姓男子（41歲)）涉案。