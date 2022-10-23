聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄男偷洗衣店招財金雞 妄想熔出黃金結局超展開
無業的王姓男子18日至高市鳳山區一間洗衣店買洗衣袋，暗中觀察店內陳設，先偷百元零錢，2天後，又竊走店家招財金雞；警方查出王涉案，通知他到案說明；王聲稱，想將金雞熔出黃金，燒毀後只剩黑渣即丟棄，令店家哭笑不得。
鳳山警分局過埤派出所20日下午4時許，接獲頂新路洗衣店吳姓女業者報案，吳女指出，店內從著名財神廟紫南宮求來的招財金雞，以及聚寶甕內的金錢不翼而飛，店內監視器拍到，是一名男子竊取，損失約4000元。
警方調閱店內案發前後監視器追查，發現竊賊犯案前，曾於18日上午至店內，裝模作樣在洗衣店販賣機買了2個洗衣袋，但眼神卻不斷巡視店內，趁四下無人之際，竊取招財金雞內的百元鈔及一旁聚寶甕內的硬幣後逃逸。
警方發現，竊賊20日凌晨，又騎機車至洗衣店，在店內逗留一會後，索性將金雞整個搬走，於是擴大調閱監視器，鎖定王姓男子（41歲)）涉案。
警方21日通知王男到案說明，王坦誠，因缺錢花用，偷走招財金雞，一度想將金雞熔出黃金變賣，但用火燒金雞查看是否為純金材質，結果將金雞燒毀，沒看到黃金，就隨意丟棄，錢也花光，讓店家聞言哭笑不得；警詢後依竊盜罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言