影／「大七」墜屏200縣道大坑洞 消失4天車主現身認酒駕

屏東縣恆春往滿洲的屏200縣道正進行拓寬工程，1輛BMW「大七」19日清晨5時自撞施工護欄掉入施工坑洞，民眾質疑是交通警示不足造成，有議員候選人支持聲請國家賠償；但駕駛脫困後就未返家，手機也不通，今天下午才到警局說明， 56歲的朱姓車主承認酒後駕車，因擔心會有酒測反應， 脫困後請友人載到工寮住幾天；警方依行車路線調閱沿路監視器查證，回溯告發闖紅燈行為，並依公共危險、毀損等罪嫌函送檢方偵辦。

屏東縣議員候選人張怡昨天批評，縣道200線本來只說要做2年，現在已經4年還沒有完工，車道縮減、回填不平整高低落差、標示不明、照明不足，導致交通事故連連，民眾怨聲載道；目前夜間警示燈設置問題，造成用路人的安全距離不足，臨時設置的紅綠燈高度不足，會直接照射至駕駛人的眼睛，還有臨時工作人員的安全警示服裝安全警示不足等問題，縣府應立即改善，也支持車主聲請國家賠償。

縣府工務處說，事故地點位處滿州鄉永靖村中油加油站前，現進行橫向排水施工開挖，由軍方配合埋設管線，相關區域周邊均設置交維措施，包括紐澤西護欄、警示燈等，警方根據錄影監視畫面，19日清晨5時該輛轎高速行駛，自行撞翻紐澤西護欄後跌入開挖區，駕駛人脫困自行離去。工地包商不滿被扭曲為無安全警示作為，已向車主提告毀損罪並求償。

56歲的朱姓車主是滿州鄉港口村茶農，案發4天後的下午到警局說明，他自稱車子當天拖吊送保養廠，手機放車上，案發後未回家，請友人載到山上工寮住，直到家人上山找他才知道；肇事當天開車前在車城鄉和友人吃薑母鴨及飲啤酒，返家途中因車速過快且未注意車前狀況，不慎撞擊路邊工區安全護欄掉入施工坑洞，因身體不適，也擔心會有酒精反應，就自行離開現場。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康