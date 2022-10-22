高雄婦逛二手店偷2.3萬 店家怒PO文供兒女大學費被偷

高雄市左營區一間二手商店，昨晚6點多，一名年約4、50歲的婦人，趁店家不注意，偷走櫃台2萬3000元及香水，經營商店的夫妻發現後，不滿省吃儉用供孩子大學費用被偷報警，並在臉書社團PO文，附上影片，提醒同業注意。

臉書社團「高雄大小事」今天下午有女網友貼文，指請高雄商家注意，昨晚6點多，在左營區富國路的商家，被偷了錢和香水，因商家老夫婦要供2未小孩讀大學，省吃儉用，但昨晚卻被一名年約40至55歲、留著西瓜皮的婦人偷走。

貼文提醒商家們注意，小心被偷，若發現同樣特徵的婦人，向新莊派出所報案。