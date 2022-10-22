快訊

金鐘57不斷更新／《火神的眼淚》開胡 奪最具人氣戲劇獎

金鐘紅毯／劉品言禮服太心機 側邊一條肉色「胸看到腿」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄婦逛二手店偷2.3萬 店家怒PO文供兒女大學費被偷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市左營區一間二手商店，昨晚6點多，一名年約4、50歲的婦人，趁店家不注意，偷走櫃台2萬3000元及香水，經營商店的夫妻發現後，不滿省吃儉用供孩子大學費用被偷報警，並在臉書社團PO文，附上影片，提醒同業注意。

臉書社團「高雄大小事」今天下午有女網友貼文，指請高雄商家注意，昨晚6點多，在左營區富國路的商家，被偷了錢和香水，因商家老夫婦要供2未小孩讀大學，省吃儉用，但昨晚卻被一名年約40至55歲、留著西瓜皮的婦人偷走。

貼文提醒商家們注意，小心被偷，若發現同樣特徵的婦人，向新莊派出所報案。

轄區左營警分局警方表示，受害的商家是二手商店，被一名短髮的中年婦人偷走2萬3000元，已受理被害人報案，正循線追查偷竊的婦人下落。

短髮婦人昨晚至左營區富國路一間二手商店購物，偷走店家2萬3000元。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
短髮婦人昨晚至左營區富國路一間二手商店購物，偷走店家2萬3000元。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
一名年約4、50歲的短髮婦人，佯裝在左營區一間二手商店購物，偷走店家2萬3000元。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
一名年約4、50歲的短髮婦人，佯裝在左營區一間二手商店購物，偷走店家2萬3000元。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
一名年約4、50歲的短髮婦人，進入左營區富國路一間二手商店佯裝購物，偷走店家2萬3000元。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」
一名年約4、50歲的短髮婦人，進入左營區富國路一間二手商店佯裝購物，偷走店家2萬3000元。圖／翻攝臉書社團「高雄大小事」

偷竊 西瓜

延伸閱讀

陳其邁競總成立超過5萬人 強調他是高雄第一個在地市長

高雄民宅煮食不慎火警 消防員線上指導關門3人獲救

韓國瑜輔選滿滿卻缺柯志恩 柯回應：下月會來高雄

紮根運動產業 陳其邁：讓高雄囝仔找到自己舞台

相關新聞

要價700萬賓士跑車撞飲料攤 車內男子怒罵店員：破X

台中市北屯區昌平市場在昨天下午5時許，發生一起新車要價近700萬的賓士雙門跑車AMG GT，擦撞路旁飲料攤的事故，據查，...

明池山莊96名受困民眾今下山 台7線49.7公里將封閉至年底

尼莎颱風環流及東北季風共伴產生強降雨，造成台7線北橫公路發生多處坍方阻斷，遊客受困於宜蘭的明池山莊，今第2批民眾因便道搶...

明池山莊1員工吐血、意識模糊 今午前撤離96人、留守5人

宜蘭縣大同鄉明池山莊迄今尚滯留101人，其中1名員工清晨出現意識模糊、吐血等身體不適。公路總局早上10點多搶通台七線49...

高雄岡山施工挖破瓦斯管線 現場飄異味消防員灑水警戒

高雄市岡山區文賢路和柳橋東路交叉口一處施工路段，今天上午10時43分許，工人施工時，不慎挖破瓦斯管線，傳出異味；消防局出...

彰化情侶偷機車偷錢「輕旅行」遊玩墾丁途經高雄落網

彰化縣林姓男子偷機車載有通緝身分的吳姓女友，沿路逍遙遊；途經高雄吃滷肉飯，還順手偷走女店員千元現金和手機，高雄警方獲報，...

高雄婦逛二手店偷2.3萬 店家怒PO文供兒女大學費被偷

高雄市左營區一間二手商店，昨晚6點多，一名年約4、50歲的婦人，趁店家不注意，偷走櫃台2萬3000元及香水，經營商店的夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。