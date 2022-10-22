高雄民宅煮食不慎火警 消防員線上指導關門3人獲救
高市左營區一處透天厝今天下午2時許，發生火警，消防局出動17車41人前往搶救，屋內一度有3人受困，消防員線上指導報案人，關門避難待救，幸消防員趕抵時，民眾已自行以滅火器滅火，住警器也啟動示警，2男1女被消防員帶出，未受傷不需送醫。
位於左營區忠言路一處透天厝民宅，今天下午2時許，突然傳出火警，由於屋內有3人受困，消防局出動17車41人前往現場馳援。
當時119線上消防員持續和報案人保持不間斷通話，線上指導受困屋內的報案人，讓屋內2男1女民眾先行關門避難待救，並安撫情緒。
所幸消防員人車抵達火災現場時，屋內有人先以滅火器撲滅火勢，現場裝設的住宅用火災警報器啟動示警，消防員入室檢查，發現是廚房煮食不慎，從屋內帶出2男1女，3人均無受傷不需送醫。
消防員於搶救行動告一段落後，對周邊住戶進行災後防火宣導。提醒民眾，烹煮時，務必謹記「人離火熄」，同時注意用火用電安全，並極力推廣裝設住宅用火災警報器，在火災發生時能提早示警，爭取火警初期的逃生時間，減少生命財產損失。
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