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三重男子空氣槍行搶 躲北市旅館17小時遭逮

中央社／ 新北22日電

新北三重昨天凌晨1時許發生搶案，李姓男子騎車瞥見陳女手上有一疊現金，亮出空氣槍行搶，得手新台幣1萬7000元逃到台北市一間旅館，警方循線逮補李嫌，將移送檢方偵辦。

新北市政府警察局三重分局調查，39歲李姓男子涉嫌騎偷來的機車行經三重區集勇街與仁安街口時，正好看到陳女毫無防備地在後車廂拿東西，李嫌瞥見她手上還拿著一疊現金，隨即慢慢靠近並亮出空氣槍行搶，得手後隨即逃逸。

警方昨天晚間6時許在台北市民生西路尋獲犯案車輛，擴大調查發現李男躲在南京西路一間旅館內，警方預先在樓梯間埋伏，趁李男外出買東西時順利逮人。

據了解，李男得手現金已全數花完，且犯案後為躲避追緝，還刻意在巷弄間繞來繞去，企圖增加偵查難度，警訊後依強盜及竊盜罪移送台灣新北地方檢察署偵辦。

警察 車廂

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