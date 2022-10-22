抗癌18年！新北刑大女刑警李佳蕙追思會 黃宗仁率隊送行

抗癌18年，新北市刑警大隊女刑警李佳蕙今年9月底仍不敵病魔離世，享年48歲，喜愛音樂的她，20年前曾是台北縣警局樂隊首位女隊員，當年由本報人物專訪報導刊載過。今天下午在新北市板橋福音堂舉辦追思會，新北市警局長黃宗仁親率主任秘書及所屬分局分局長等人悼念及慰問家屬，滿懷悲傷送李佳蕙最後一程。立法委員、新北市議員等各級民意代表及義警、民防、義交、義刑等民力團體，也到場致意。

新北市警局刑事警察大隊指出，警專11期畢業的李佳蕙從警28年，在新北市為了治安打拼，一生奉獻警界，服務社會。在治療過程中雖受病痛折磨，憑藉著對音樂的熱愛與堅持，積極參與警察樂隊吹奏豎笛，屢屢代表警察局參加各種表演爭取最佳榮譽，深深的感動聽眾及樂隊同事。

李佳蕙本身是虔誠的基督徒，自警專畢業後即開始至板橋福音堂聚會，從神領受使命，2018年6月24日擔任教會區長迄今，雖受病痛困擾，但從未放棄過，仍盡全力出席每一次的教會活動與服事。