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要價700萬賓士跑車撞飲料攤 車內男子怒罵店員：破X
台中市北屯區昌平市場在昨天下午5時許，發生一起新車要價近700萬的賓士雙門跑車AMG GT，擦撞路旁飲料攤的事故，據查，當時車內王姓男子下車後，沒有道歉，還怒罵店員「破X」與三字經等語，警方到場後，王男態度才收斂，經查，王男證稱，肇事時開車的是宋姓女子，因二人都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。
台中市第五警分局交通分隊在昨天下午5時許獲報，有一輛賓士跑車衝撞昌平市場的飲料攤，警方到場調查，宋姓女子（33歲）駕駛該輛賓士車，沿北平路往昌平路方向行駛，途中因未注意車前狀況，擦撞市場楊姓女攤商（32歲）的招牌，但沒有人受傷。
王男向警方辯稱，當時開車的是宋姓女子，因為在車內有口角，跑車才會不慎擦撞路旁的攤商。
不過據現場目擊民眾透露，當時從駕駛座上下車的是王姓男子，坐在右前座的是宋姓女子，而非王男向警方所說，當時跑車是由宋女駕駛，但經警方酒測，王男與宋女都無酒精濃度，無涉嫌刑案冒名頂替的問題，民事損害賠償部分，則要由王男一方與被撞的攤商協調後續賠償事宜。
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