要價700萬賓士跑車撞飲料攤 車內男子怒罵店員：破X

台中市北屯區昌平市場在昨天下午5時許，發生一起新車要價近700萬的賓士雙門跑車AMG GT，擦撞路旁飲料攤的事故，據查，當時車內王姓男子下車後，沒有道歉，還怒罵店員「破X」與三字經等語，警方到場後，王男態度才收斂，經查，王男證稱，肇事時開車的是宋姓女子，因二人都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。

台中市第五警分局交通分隊在昨天下午5時許獲報，有一輛賓士跑車衝撞昌平市場的飲料攤，警方到場調查，宋姓女子（33歲）駕駛該輛賓士車，沿北平路往昌平路方向行駛，途中因未注意車前狀況，擦撞市場楊姓女攤商（32歲）的招牌，但沒有人受傷。

王男向警方辯稱，當時開車的是宋姓女子，因為在車內有口角，跑車才會不慎擦撞路旁的攤商。