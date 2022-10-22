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要價700萬賓士跑車撞飲料攤 車內男子怒罵店員：破X

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區昌平市場在昨天下午5時許，發生一起新車要價近700萬的賓士雙門跑車AMG GT，擦撞路旁飲料攤的事故，據查，當時車內王姓男子下車後，沒有道歉，還怒罵店員「破X」與三字經等語，警方到場後，王男態度才收斂，經查，王男證稱，肇事時開車的是宋姓女子，因二人都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍。

台中市第五警分局交通分隊在昨天下午5時許獲報，有一輛賓士跑車衝撞昌平市場的飲料攤，警方到場調查，宋姓女子（33歲）駕駛該輛賓士車，沿北平路往昌平路方向行駛，途中因未注意車前狀況，擦撞市場楊姓女攤商（32歲）的招牌，但沒有人受傷。

王男向警方辯稱，當時開車的是宋姓女子，因為在車內有口角，跑車才會不慎擦撞路旁的攤商。

不過據現場目擊民眾透露，當時從駕駛座上下車的是王姓男子，坐在右前座的是宋姓女子，而非王男向警方所說，當時跑車是由宋女駕駛，但經警方酒測，王男與宋女都無酒精濃度，無涉嫌刑案冒名頂替的問題，民事損害賠償部分，則要由王男一方與被撞的攤商協調後續賠償事宜。

台中市一輛新車要價近700萬的賓士跑車，昨天下午行經北屯昌平市場時，擦撞路旁攤商。圖／讀者提供
台中市一輛新車要價近700萬的賓士跑車，昨天下午行經北屯昌平市場時，擦撞路旁攤商。圖／讀者提供
台中市一輛新車要價近700萬的賓士跑車，昨天下午行經北屯昌平市場時，擦撞路旁攤商。圖／讀者提供
台中市一輛新車要價近700萬的賓士跑車，昨天下午行經北屯昌平市場時，擦撞路旁攤商。圖／讀者提供

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