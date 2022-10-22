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影／鑽車縫？台中七期7車連環撞 肇事車主怪前車突變向

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區市政路、龍門路前天有7車連環撞的交通事故、4人受傷，警方調查，林姓男子駕駛轎車，撞上左前方車道的白色轎車後，導致白車衝向前方，再撞5輛車，林辯稱，當時是前車突換車道，閃避不及釀禍，警方調閱監視器後，發現是林未注意車前釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

據查，林姓男子（46歲）在前天下午3時許，開車沿市政路快車道往環中路方向行駛，行經龍門路口時，林疑欲超車，但因超車時前車與右方車輛的車縫過窄，林超車失敗，左前車頭撞上前方由雷姓男子（30歲）駕駛的白色轎車後，再撞上前方內側車道的5輛轎車，造成7車連環撞的交通事故。

警方到場調查，7車都有程度不同的毀損狀況，4人受傷，其中2人搭救護車送醫、2人自行就醫，涉案的7名駕駛都無酒精濃度。

經查，林男辯稱，當時是前方的車輛突然變換車道，他閃避不及才會撞上，不過經警方調閱監視器後，沒有發現林男所述狀況，目前肇事原因初判是未注意車前狀況，詳細肇事原因，有待後續釐清。

台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市林姓男子前天開車行經西屯區時，撞上前方轎車，釀成7車連環事故。圖／讀者提供
台中市林姓男子前天開車行經西屯區時，撞上前方轎車，釀成7車連環事故。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路、龍門路在前天下午發生7車連環撞的交通事故，造成4人受傷。圖／讀者提供

車道 監視器

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