影／鑽車縫？台中七期7車連環撞 肇事車主怪前車突變向

台中市西屯區市政路、龍門路前天有7車連環撞的交通事故、4人受傷，警方調查，林姓男子駕駛轎車，撞上左前方車道的白色轎車後，導致白車衝向前方，再撞5輛車，林辯稱，當時是前車突換車道，閃避不及釀禍，警方調閱監視器後，發現是林未注意車前釀禍，詳細肇事原因待後續釐清。

據查，林姓男子（46歲）在前天下午3時許，開車沿市政路快車道往環中路方向行駛，行經龍門路口時，林疑欲超車，但因超車時前車與右方車輛的車縫過窄，林超車失敗，左前車頭撞上前方由雷姓男子（30歲）駕駛的白色轎車後，再撞上前方內側車道的5輛轎車，造成7車連環撞的交通事故。

警方到場調查，7車都有程度不同的毀損狀況，4人受傷，其中2人搭救護車送醫、2人自行就醫，涉案的7名駕駛都無酒精濃度。