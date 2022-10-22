影／大學生夜遊酒後駕車 淡水警攔4車3人公危送辦

新北市一群大學生騎車夜遊，各自返家途中，卻因酒駕行經新北市淡水區不同路段，被淡水警方攔下盤查，經酒測值有3人酒測值超標，各依公共危險罪嫌送辦；1人則因未勸阻酒駕共乘，依道交條例裁處。

據調查，一群北部大學生，昨天深夜各自騎車外出夜遊，途中，大學生們臨停在新北市淡水區金色水岸河畔聚集喝酒。今天凌晨約4時許，大學生們酒酣耳熱，各自騎車返回住處。

不料，卻因酒駕，陸續在新北市淡水區中正路、清水街及中正東路遭警方攔查。任男（20歲）在中正東路被攔下，酒測值達0.36毫克，依法帶回偵辦；饒女在清水街受檢盤查，面對警方詢問「你沒有喝酒，感知器怎麼會有反應？」饒女（19歲）一度裝傻回稱「我不知道！」經現場酒測，酒測值竟達0.51毫克明顯超標，帶回依公共危險罪嫌送辦。

廖姓男子（19歲）則騎乘陳男機車，載陳一同返家，騎經中正路因身上散發濃濃酒氣，被員警攔查，經現場酒測，酒測值達0.53毫克，被帶回依公共危險送辦；陳男則因未勸阻還同車搭乘，依「道路交通管理處罰條例」第35條第7項之規定製單裁處。

淡水警分統計，這個月迄今，已告發20件酒後駕車，其中12件涉及公共危險罪嫌依法移送法辦。提醒民眾，酒後除應以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」或「代客叫計程車」等方式安全返家，要留意隔日之宿醉仍會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，共同守護自身及他人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康