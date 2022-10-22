明池山莊1員工吐血、意識模糊 今午前撤離96人、留守5人

宜蘭縣大同鄉明池山莊迄今尚滯留101人，其中1名員工清晨出現意識模糊、吐血等身體不適。公路總局早上10點多搶通台七線49.8公里處便道，警消人員護送該名員工下山送醫，另外救援團隊載運物資上山，同時撤離遊客、宜大師生等96人，山莊留守員工與警察共5人，台7線失聯桃園少女的搜索任務持續中。

縣府表示，今接獲明池山莊人員報案，凌晨4點1名1員工出現血便、血壓低等症狀，之後又出現意識模糊、吐血等身體不適症狀，災害應變中心協請桃園市政府衛生局開立藥物試圖送往現場，後續回報該名病患意識逐漸模糊，且有吐血情事。

公路總局早上約10點20分順利搶通台7線49.8公里的便道，車輛可以通行。警消人員護送該名病患到該處，再由桃園市政府消防局救護車接手，送往國軍桃園總醫院。

49.8公里處搶通後，山水極地車隊27輛、公路總局第一區養護工程處1輛吉普車，載運100公斤白米、2000公升柴油、60公升汽油前往明池山莊，並於11點45分撤離滯留人員，包含遊客35名、員工31名、宜大師生13人、消防12人、警察5人。