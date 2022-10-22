影／九旬婦迷途體力透支 中警「公主抱」即時送暖

台中市九旬吳姓婦人19日被通報迷途，走在南屯區寶山二街附近，警方因吳婦身體瘦小、體力透支，所以以「公主抱」方式，將吳婦帶上警車後，帶回派出所，返所後吳婦家人已經報案，也讓吳婦平安返家。

第四警分局春社所警員警員李宇翰、柯彥竹19日接獲民眾報案，滿頭白髮的吳姓婦人（93歲）獨自徘徊在車潮眾多的南屯區寶山二街口，熱心民眾擔心其身體狀況，報警尋求助。

員警到場了解，發現吳婦疑因年邁失智，無法清楚表達自己的身分，身形又瘦小禁不起久站，早已筋疲力竭，警方以「公主抱」方式，將吳婦帶回判出所休息，正在清查吳婦身分時，吳婦家屬也報案協尋，順利通知家人到所接回吳婦。

吳婦兒子說，媽媽患有失智症，近期接來同住，但媽媽不習慣住在大樓，獨自坐電梯下樓後就不見蹤影，發現後在附近挨家挨戶找尋未果，焦急像熱鍋上的螞蟻，既自責卻又不知從何找起，透過大樓管理室警衛告知，幾個小時前有看到巡邏車在附近停留，趕忙撥打110詢問，才知道人已被警察帶回。