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LINE加「平安就是福」當好友卻變禍 婦險遭詐20萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

有名男子以通訊軟體LINE暱稱「平安就是福」和嘉義市林姓婦人互加為好友，自稱是林婦的姪子，希望林婦幫忙匯款20萬元，林婦不疑有他到郵局準備轉匯，行員直覺有異向警方通報，警方到場舉出類似手法的多起詐騙案，林婦才驚覺受騙。

警方表示，有名暱稱「平安就是福」的男子，以通訊軟體LINE加入林婦為好友，自稱是林婦丈夫的胞姊兒子，親切打招呼拉近關係，男子自稱日前購買智慧型手機，因經濟問題，無力繳納款項，希望林婦以匯款的方式，將20萬元匯入「平安就是福」所提供的銀行帳戶。

林婦不疑有他，隔天到郵局臨櫃匯款，行員發現匯款銀行帳戶戶名並非林婦的親友，立即聯絡警方到場，但林婦仍不相信對方是詐欺集團。

行員及警方以網路搜尋多筆類似詐騙案件向林婦說明，她才驚覺「平安就是福」並不是姪子，打消匯款念頭，頻頻感謝警方。

嘉義市警方及時阻止林婦將20萬元匯給詐騙集團。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警方及時阻止林婦將20萬元匯給詐騙集團。記者李宗祐／翻攝

詐騙 郵局 LINE

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